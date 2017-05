Bence, a golfbajnok

Sok fű, kicsi lyukak

Foci, kézilabda, kosárlabda, úszás, lovaglás, tánc. Valószínűleg ma ezeket említenétek a legtöbben, ha megkérdeznénk: milyen sportokat ismertek?A legmenőbb közöttük pedig biztos vagyok benne, hogy a foci lenne. De vannak, akik már egészen korán más vizekre eveznek, és olyan sportot választanak maguknak, amely kevésbé ismert, de legalább annyira értékes.Kötél Bence 13 éves, és golfozik. Pár napja nyerte meg a magyar kupát, a Magyar Golfszövetség szezonnyitó versenyét. Ha a golfra gondoltok, elsőre biztosan a nagy zöld pályák és az azokon közlekedő golfkocsik jutnak eszetekbe, vagy az, hogy nagyon messziről kell beletalálni egy kicsi lyukba.Ránézésre akár még unalmasnak is tűnhet, hiszen valóban nem a legmozgalmasabb sportok egyike. Ám akik űzik, állítják, semmi unalmas nincs benne, sőt igazán izgalmas kihívás lejátszani egy meccset!

Mindennap edz

Esténként telózik

Ki az a Rory McIlroy?

Rory McIlroy északír származású golfjátékos, jelenleg a világ második legjobb golfozója. Egészen kis korában kezdte a sportot, az apukája volt az edzője. Nagyon fiatal, május 4-én ünnepelte 28. születésnapját. Hivatalos Facebook-oldalán leírja, hogy nagyon sokat köszönhet a szülei segítségének, akik segítik.

Bence négyéves volt, amikor az apukája először kivitte a pályára játszani. Azonnal egyértelmű volt, hogy őt is megfertőzi a golf szeretete.– Már akkor nagyon tetszett ez a sport, és azóta is a lehető legkomolyabban veszem. Majdnem mindennap edzek. Suli után, háromkor kimegyünk a pályára, és este hétig gyakorlunk. Tanulni csak utána, nyolc óra körül van időm – meséli nekünk, és elmondja azt is, hogy szerencsére nem befolyásolja nagyon rossz irányba a jegyeit a sok edzés.– Nem vagyok rossz tanuló. Ugyan kitűnő sem, de az erős négyes színvonal megvan – avat be.Megkérdezzük tőle, hogy a barátai, iskolatársai mit szólnak hozzá, hogy egy kevésbé divatos sportot űz. Azt mondja, nem lepődnek meg, de nem is nagyon érdeklődnek.– A legjobb barátaimnak azért meg szoktam mutatni néhány fogást, ha átjönnek, és volt már, hogy kimentünk együtt gyakorolni a pályára is – meséli, és elmondja, bár a golfozással különlegesnek számít a kortársai között, szokott átlagos dolgokat is csinálni.– Szeretek kosarazni, és esténként néha játszom a telefonomon.És mi szeretne lenni, ha felnő? Hivatásos golfozó, természetesen. Azt mondja, kell hozzá adottság, de kitartás is. Leginkább a világ második legjobbjára, Rory McIlroyra szeretne hasonlítani, ő a példaképe.