Benne volt a győzelem a Szeged 2011nek a Kisvárda ellen

További eredmények: Cegléd–Puskás Akadémia 1–0, Budaörs–Soroksár 4–2, Balmazújváros–Szolnok 1–0, Dorog– Sopron 2–0, Mosonmagyaróvár–Cigánd 2–1, Nyíregyháza– Békéscsaba 2–2, Vác–Kozármisleny 3–2, Zalaegerszeg– Csákvár 3–2.

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 36. forduló. Gyula, 400 néző.Nagy Róbert – közepesen (Csatári, Berényi).Szántai 8 – Jagodics 8, Farkas M. 8, Mészáros M. 8 – Achim 7,5, Horváth At. 8, Povázsai 8 (Coroian –, 90.), Pászka 7,5 (Zádori 7, 58.), Zabari 7,5 – Andorka 7 (Hegedűs M. 7, 58.), Germán 8.Klausz László.Ivancsics A. – Ryashko, Fodor F., Izing – Hei, Horváth Ad. (Minczér, 60.), Lucas, Vári B. – Gosztonyi, Horváth Z. (Rajczi, 68.), Cseri T.Révész Attila.Germán (18.), ill. Gosztonyi (21.).Mészáros M. (78.), Germán (90.), ill. Izing (85.).Ha nagyon nem is, de egy kicsit beleszólt a feljutásért hajtó csapatok csatájába a Szeged 2011-GA azzal, hogy döntetlent játszott a Kisvárda ellen. A Balmazújváros nyert, a Soroksár kikapott, így lesznek még izgalmak a maradék két fordulóban.Germán révén a Szeged 2011-GA jutott vezetéshez a gyulai találkozón, ám a válogatott középpályás, Gosztonyi szabadrúgásból alig három perc múlva egyenlített – mindketten visszatérők voltak: a hazai cséká eltiltás, míg a kisvárdai gólszerző sérülés után. Bár Szántainak több védése, kijövetele is akadt, az eredmény már nem változott. A szegediek egy 11-est azért számon kérhettek a bírón...Ami a további történéseket illeti: a Puskás Akadémia kikapott Cegléden, a SZEOL SC mellett a Cigánd is elbúcsúzott az NB II-től. A felcsútiak előnye két fordulóval a vége előtt hat pont, így a bajnoki cím még nincs meg a makói Gyömbér Gáboréknak, de ehhez csak egyetlen pont kell – a feljutás viszont a vereség ellenére is megvan.Klausz László: – Küzdelmes mérkőzés volt, a középpályát megszálltuk, így a vendégek ívelgetéssel próbálkoztak, komoly eredmény nélkül. Egy kis szerencsével megnyerhettük volna a mérkőzést.