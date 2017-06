Bennmaradt a Mórahalom

Ünnep. A mórahalmiak bennmaradtak az NB III-ban. Fotó: Facebook

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 34. forduló. Méhkerék, 150 néző. Vezette: Mencsik László - jól (Kövér, Berecz).Patka - Boros (Pojendán 75.), Komlósi, Wéber, Krajcs (Hegedűs 79.), Lukucz (Knyihár 56.), Sztojka, Ruzsa, Fülöp, Furár, Hajdu.Bóka Demeter László.Halász 5,5 - Bokányi 5, Szücs 5, Lászik 5, Pócs T. 4,5 - Magyar Gy. 5 - Zsoldos 5, Zámbó 5 (Mészáros T. -, 86.), Szalma 4 (Várda 6, 46.), Podonyi 4,5 (Busa 6, 46.) - Crkvenjakov 5.Magyar György és Vojnics-Zelics Szása.Komlósi (43.), Wéber (83.), ill. Magyar Gy. (47.), Busa (56.).Lukucz (53.), Furár (71.), Ruzsa (92.), ill. Lászik (38.), Bokányi (82.).Előzetes számolgatások alapján csak egy győzelemmel lett volna biztos bennmaradó a Mórahalom a labdarúgó harmadosztályban, így a vasárnapi méhkeréki döntetlen következtében a lefújás után síró mórahalmiak fetrengtek a méhkeréki pályán. Tíz perc múlva érkezett az örömhír: a Videoton II. 3-1-re kikapott Hévízen, így a fehérváriak számítanak a legrosszabb 13. helyezettnek a három csoportban - a Mórahalom megmenekült. Megjárták a poklot és a mennyet, de végül továbbra is maradhatnak a labdarúgó NB III-ban.A komoly tét rányomta a bélyegét a homokhátiak méhkeréki mérkőzésére. Dalibor Crkvenjakovék több ziccert elrontottak 0-0-nál, a hazaiak pedig tizenegyest hibáztak, de a szünet előtt Komlósi góljának köszönhetően a már biztos kieső szerezte meg a vezetést.

A második félidőre megváltozott taktikai hadrenddel érkezett a Mórahalom, valamint Várda és Busa váltotta Szalmát és Podonyit. Bejött a variálás, javult a vendégek játéka, kezdés után Magyar György rögtön egalizált, majd kilenc perccel később Várda beadását Busa lőtte az üres kapuba.Nem tudta kihúzni a hátralevő időt kapott gól nélkül a Mórahalom: a 83. percben 27 méterről Wéber bődületes szabadrúgásgólt ragasztott Halász Krisztián hálójába, amely az álmok végét is jelenthette volna a vendégek részéről. A mórahalmiak szerencséjére viszont a Videoton II. nem szerzett pontot, így a HFC mellett ők is alanyi jogon indulhatnak jövőre is az NB III-ban. A SZEOL SC NB II-es kiesésével, valamint azzal, hogy a Csongrád megyei I. osztályt a Makó megnyerte, augusztustól akár négy Csongrád megyei együttes is lehet a harmadosztályban.- Az utolsó mérkőzés alapján nem érdemeltük meg a bennmaradást, de az egész szezont nézve rászolgáltunk arra. Gratulálok mindenkinek, aki kivette a részét bármilyen formában abból, hogy bennmaradtunk az NB III-ban.