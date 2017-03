Bernát Péter, a forduló gólvadásza

A 68. percben még 3–0-ra vezetett a Bordány a Tiszasziget ellen, végül mégis 3–4-es eredménnyel zárult a megyeegyes találkozó. A hivatalos jegyzőkönyv szerint a vendégek játékos-edzője, Bernát Péter triplázott, ám a támadó lemondott az egyik találatról.– Bálint Dani fejesét nekem írták be, de valójában csak kétszer voltam eredményes – kezdte. – Borzalmasan indult a meccs, a félidőben kétgólos hátrányba kerültünk, majd megkaptuk a harmadikat is.A fordulópontot az első gólom jelentette: a felpasszt Kasza átlépte, amit félfordulatból lőttem be a kapus lába mellett. Látszott, hogy ez megfogta a bordányiakat, az utolsó tíz percben pedig fordítottunk – mesélte Bernát, aki második találatát tizenegyesből szerezte.Kilenc góllal holtversenyben ő a csapat legeredményesebbje, ennek ellenére csak csereként szállt be. „Pikkel rá az edző" – gondolhatnánk, ha nem ő lenne a tiszaszigetiek edzője is egy személyben.– Sok fiatalunk van, az a cél, hogy minél több lehetőséget kapjanak – indokolt a 35 éves, egykori NB III-as gólkirály. – Nem egyszerű gólokat lőni és edzőként is nézni a meccset, főleg úgy, hogy az öt cserének köszönhetően bőven van lehetőség változtatni. Számomra már inkább az edzőség az első számú – mondta lapunknak Bernát.