Berobbant az elitbe: Mocsári Bence bronzérmes lett az első világkupáján

Megvan! Mocsári óriási hajrával lett bronzérmes. Fotó: Cecilia Frascaroli

Tavaly még a Haász SZUE versenyzőjeként számoltunk be Mocsári Bence remek eredményeiről, hiszen a paraúszó-világbajnokságon 5. és 7. helyet szerzett, idén azonban váltott: az úszást kiegészítette kerékpározással és futással, vagyis paratriatlonos lett. Most már a Titán TC színeiben készül, de továbbra is Balla Péter az edzője. Az első terhelést az ob-n kapta a szegedi sportoló, aki hat év úszás után még nem volt hozzászokva az egyórás terheléshez, a futás még nagyon fájt neki, de ez nem szegte kedvét. Folytatta az edzéseket, a kemény munka pedig nemzetközi szinten is kifizetődött: első világkupa-szereplését bronzéremmel zárta.– Pár éve egyszer kipróbáltam a triatlont, benne volt a levegőben a váltás, de a kerékpározás miatt egy ideig nem akartam meglépni, hiszen az itt használt bringák nagyon drágák, és tartottam is tőle, hogy ebben nem leszek olyan jó, mint az úszásban. Az edzőm biztatott, hogy főként az úszáson és a futáson dőlnek el az ilyen versenyek, és az állóképességen, amely már megvan, a szövetségtől pedig kaptam támogatást egy új kerékpárhoz – mesélt a váltás körülményeiről Mocsári Bence.Élete első világkupáján, a funchali viadalon nemzetközi mezőnyben akart bizonyítani, és nemcsak edzőjét, de magát is meglepte. Balla Péterrel arra készültek, hogy egy jó versenyzéssel akár a negyedik és hatodik hely között is végezhet Bence. Úgy tűnt, hogy ebből az ötödik lesz meg, de a célegyenesben a szegedi paratriatlonos óriási hajrába kezdett.– Az volt a fejemben, hogy meg tudom csinálni az előzést, de negyedik nem akarok lenni. Harmadik akarok lenni, érmet akarok! Ez motivált, és bejött – mesélte lelkesen Bence, akinek iramváltására a videófelvétel alapján ellenfelei láthatóan nem voltak felkészülve, és nem is tudtak reagálni.Nem csak a dobogóról lemaradt, jóval rutinosabb versenyzőket lepte meg Mocsári. Az úszás után ugyanis két másodperc hátránnyal volt második helyen a Titán TC versenyzője, majd a kerékpározás során meg is előzte topfavorit példaképét, a paralimpiai bajnok Martin Schulzot. A német klasszis végül simán nyert, de elsőként üdvözölte Bencét a befutónál.– Azt mondta, az úszásnál és a kerékpározásnál nagyon megleptem, hogy szorosan a nyomában vagyok, és gratulált a debütálásomhoz. Óriási élmény volt mellette állni a dobogón – mesélte Bence.A 18 éves sportoló álma, hogy kijusson a paralimpiára, a megvalósításhoz pedig további támogatókat keres. A kvalifikációs rendszer miatt ugyanis minél több világkupán kellene indulnia, távoli helyekre kell utaznia, hogy a szükséges pontokat megszerezze. Bemutatkozását látva a magyar szakemberek szerint Mocsáriban megvan a képesség arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Így vélekedik a kétszeres világbajnok Boronkay Péter is, aki Bence jó barátja és mentora is egyben, bármiben segít neki, ha szüksége van rá, a világbajnokságra például a karbonkerekeit adta kölcsön a Titán TC tehetségének.