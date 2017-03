Beszédes a statisztika: holnap 18 órától Naturtex-SZTE-Szedeák-Atomerőmű

A szebb napokat megélt, négyszeres bajnok és kupagyőztes ellenfél idén nem remekel, csak a tizenkettedik helyen áll, így a szegediek az esélyesek a férfi kosárlabda NB I A csoportjában. A jászberényi 79–74-es győzelem után, a paksiak elleni összecsapás előtt összeszedtünk néhány statisztikát a Naturtexről.



Juhos Levente például egymás után a második dupla-dupláját érte el, tizenegy pontot és ugyanennyi lepattanót szerzett. Karrierje során most először fordult vele elő, hogy két egymást követő meccsen dupla-duplázzon.



A jászberényi volt az első meccs a szezonban, amelyen Ivan Lilov nem dobott triplát. A Szedeák bolgár légiósát eléggé megfogta a betegsége, de így is végigjátszotta az utóbbi két meccset, és összesen 25 pontot dobott.



Andrija Csirics még mindig szenzációs: a 36 éves csapatkapitánynak átlagban csak 10,8 mezőnykísérlete van meccsenként, szemben a tavalyi és a tavalyelőtti 13,5-del. Ez azt jelenti, hogy mérkőzésenként közel hárommal kevesebb a rádobása, mégis 15 pont közelében átlagol.



A szerb irányító, Marko Boltics hat szerzett labdája egyéni csúcs a szezonban, emellett volt 17 pontja és hét gólpassza is.



Csapatszinten továbbra is a Szedeák vezeti a gólpasszlistát a bajnokságban, méghozzá 19,5-es átlaggal, a listavezető Alba Fehérvár a második 18,9-del.