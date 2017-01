Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett: együtt sírnak, együtt nevetnek

Egy ország szíve szorult össze, amikor a tavalyi riói paralimpián nyert ezüstje után nem örömében, hanem bánatában sírt a televízió képernyője előtt Biacsi Ilona , az SZVSE paraatlétája. A T20-as kategóriában, az 1500 méteres síkfutás fináléját követően testvérére, Bernadettre gondolt, aki lemaradt a dobogóról, az ötödik helyen ért célba mögötte.„Ez az érem mindkettőnké, ha ő nem lenne, én sem lennék itt. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tesóm van" – nyilatkozta akkor könnyek között. Nos, őket tényleg kizárólag párban lehet elképzelni, ezért ezt a díjunkat megosztva adtuk át nekik Az év sportolója díjátadó gálánkon.– A paralimpia után kaptunk másfél hónap pihenőt, de márciusban Prágában van a világbajnokság, úgyhogy nem lassíthatunk – fogalmaztak közösen a díjátadónkon, ahová edzésről érkeztek. Azt is elmondták, hogy továbbra is elszántak, így szeretnének eljutni a 2020-as tokiói játékokra – mivel 34 évesek lesznek, az életkoruk alapján ez még simán beleférhet. Az SZVSE atlétáit Antal Andor készíti fel a versenyekre.A két kiváló sportoló azóta is edzésben van, nem zavarja őket a nagy hideg, mindennap tréningeznek, és készülnek az év komoly versenyeire, kihívásaira.