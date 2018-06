Birkás Balázs Eb-induló, harmadik helyével Kárász Anna is lépett egyet Belgrád felé

Hétvégi program



Ma, 8.40-től: felnőtt elő- és középfutamok, 10.10-től: ifjúsági elő- és középfutamok, 11.15-től: parakenudöntők; 11.50-től: A döntők (benne felnőttek, 12 óra: férfi K1 1000 m, 12.10: férfi C1 1000 m, 12.30: női K2 500 m, 12.52: férfi C2 200 m, 12.57: női C1 200 m), 15.50-től: parakenudöntők; 16.20-tól: felnőtt elő- és középfutamok.

Vasárnap, 9 órától: felnőtt elő- és középfutamok, közte 10 órától: női K1 1000 m A döntő és 11 órától: női K2 1000 m A döntő; 11.30-tól: A döntők (11.30: férfi C1 200 m, 11.35: női K1 200 m, 11.40: férfi K2 200 m, 11.45: C2 200 m, 12 órától: férfi K1 500 m, 12.06: férfi C1 500 m, 14 órától: női K2 200 m, 14.10: női C2 500 m, 14.16: férfi C2 500 m), 16 óra: női C1 5000 m, 16.30: férfi K1 5000 m, 17 óra: női K1 5000 m, 17.30: férfi C1 5000 m.

Két olimpiai ( Kozák Danuta Csipes Tamara ), hat világ- ( Hagymási Réka Takács Tamara és a szegedi Kárász Anna ), valamint egy Euópa-bajnok ( Lucz Dóra ). Így állt össze az első szegedi gyorsasági kajakos, kenus válogatón a női K1 500 méter A döntőjének mezőnye. És ide nem jutott be például a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella ... Nem semmi – mondhattuk már akkor is, amikor az elő-, majd a középfutamban „egymásnak estek" a kiváló versenyzők. Azt azért nagy öröm volt látni, hogy az NKM Szeged kiválósága, Kárász milyen remek formában van. És mindezt egy harmadik hely bizonyította Kozák és Medveczky mögött, amely jó esélyt kínál a K4 500 méteres egységben szereplésre.– Már nem vagyok beteg, de az elmúlt héten az voltam, így az elmúlt napokban igyekeztünk mindent megtenni és gyorsan formába lendülni. Emiatt talán még erőn felül is teljesítettem, ezért is vagyok ennyire elfáradva. A futam jó volt, végig tudtam magamra koncentrálni. Azt láttam, hogy Danuta elment, de azt nem, hogy hányadik helyen vagyok. A maximumra törekedtem, és ez sikerült is – nyilatkozta Simon Miklós tanítványa a bronz után.Az NKM Szeged kajakosa, Birkás Balázs 22 éves korára elérte, hogy évek óta a K1 200 méter egyik favoritjának számít. Ezt tegnap igazolta: bár az elmúlt időszak az 500 méterről szólt a négyes válogató miatt, ám a zsigereiben ott vannak még a sprintszám mozdulatai – nyert is.– Picit fáradtan jöttem erre a hétvégére, ezért volt bennem egy kis feszültség, mert maximalista vagyok, mindig a legjobbat szeretném hozni. De erre nem volt semmi szükség a felkészülés miatt, a pálya pedig elég jól sikerült az állapotomhoz képest. A táv elején, közepén nagyon mentem, a végére egy picit elfogytam, de ez a fáradtság számlájára írható – nyilatkozta az így már Eb-résztvevő Birkás, aki annak is örülhetett, hogy klubtársa, Nádas Bence is felfért a dobogóra, annak harmadik fokára.Nagy Bianka is ott van a legjobbak mögött. Fiatalként űzi, hajtja őket Kása Péter tanítványa, aki ezúttal C1 500 méteren egy harmadik hellyel tette le a névjegyét.Az NKM Szeged versenyzőinek A döntős eredményei, férfiak, K1 200 m: 1. Birkás Balázs, 3. Nádas Bence. Nők, K1 500 m: 3. Kárász Anna; C1 500 m: 3. Nagy Bianka, 6. Miskolczy Fruzsina.