Birkás Balázs és Kárász Anna is világbajnok párosban

A szombati döntőkben az NK Szeged VE két paraversenyzője, Varga Katalin és Suba Róbert volt érdekelt először: Kata akárcsak kajakban, kenuban is negyedik helyen végzett a döntőben, míg a világbajnokság első szegedi érmét szerző Suba Róbert a kenu 200 méteresek döntőjében hatodik helyen végzett - Csamangó Attila és Győrfi Tamás tanítványai remek világbajnokságot zártak.



Bodonyi András felnőtt pályafutása első felnőtt világbajnoki döntőjét evezhette a C1 1000 méteresek futamában: a szegedi versenyző egy hetedik hellyel - egy olasz és egy kanadai versenyzőt megelőzve - zárta a döntőt - a futamot a németek klasszisa, Sebastian Brendel nyerte. - Elég kemény futam volt, de úgy érzem, össze tudtam magamat szedni a középfutam után. Elégedett vagyok a teljesítményemmel. Vannak területek, ahol fejlődnöm kell, de előttem az élet - értékelt az M4 Sportnak Bodonyi András a futam után.







A férfi kajakosok 1000 méteres mezőnyében az algyői Kopasz Bálintért szoríthattunk: az Algyő SK sportolója ugyan megindította a hajráját a futam végén, azonban ez nem volt elég arra, hogy dobogóra álljon, és végül negyedik helyen végzett. A döntőt Kopasz nagy riválisa, a hazai pályán versenyző Fernando Pimenta nyerte meg. - Szerettem volna dobogós lenni, rendkívül erős a mezőny, fejlődnöm kell még. Többet nem tudok edzeni, megtettem, ami bennem volt. Jók voltak a körülmények, de a régóta végzett diétámat nem tudtam folytatni, mert itt nagyon könnyű ételeket adtak. Rengeteget jelent a jó minőségű étkezés, és a víz is kemény volt - értékelt az Algyő kajakosa.



A szombati nap első magyar aranyérmese Kozák Danuta lett, aki a kajakosok 500 méteres döntőjében egy remek hajrával, mondhatni simán nyert, ezzel világbajnok lett.



Birkás Balázs és Balaska Márk kettőse a K2 200 méteresek döntőjében elképesztően jól rajtolt - ezt a tempót pedig sikerült végig tartania honvédos klubtársával Balázsnak, így az NKM Szeged VE versenyzője megvédte párosban szerzett világbajnoki címét! - Neccesebb volt az idei felkészülésünk, mint a tavalyi. Problémánk akadtak a végsebességgel, de erőből meg tudtuk csinálni. Ha nem is tökéletes pályát mentünk, de meglett a munkánk eredménye - nyilatkozta Birkás Balázs.



Kárász Anna és Kozák Danuta roppant izgalmas döntőt ment az új-zélandi rivális párossal a K2 500 méteres fináléban: a két páros fej-fej mellett haladt a táv második felében, ám végül Annáék 23 ezredmásodperccel megelőzték Carringtonékat, és világbajnoki címnek örülhettek!







(Nyitókép: NKM Szeged VE)