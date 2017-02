Birkás Balázs: látta, hova kell fejlődnie

Érdekes és változatos éve volt 2016 az EDF DÉMÁSZ-Szeged kajakosának, a 20 éves Birkás Balázsnak. Egyrészt saját korosztályában, a juniorok között elsőéves U23-asként a fehéroroszországi Minszkben 200 méteren egyesben rögtön világbajnok, párosban pedig vb-ezüstérmes lett. Majd jött a nagy dobás: tartalékként ott volt a riói olimpián, és testközelből figyelhette, hova és mennyit kell még fejlődnie.



– Élmény volt Rio, még úgy is, hogy csak tartalékként vettem részt – mondta Birkás. – Három év múlva is az olimpiai start a cél, ám addig még sok verseny vár rám. Edzőtáborokban nincs hiány, idén Szegeden világkupát rendeznek, nagy a sansz, hogy megpróbálok egyesben és párosban is indulni. Hogy kipróbáljuk-e majd a párost, az attól függ, mennyit változnak a válogatási elvek, egyáltalán lesz-e a világbajnokságon páros az idén. Számomra továbbra is az egyes a fontos, ugyanúgy, mint eddig.



Birkás a saját, U23-as korcsoportja mellett a felnőtteket is izzasztja már, kérdés, mennyire megterhelő mindez a részére.



– Sprinterként meg tudom oldani, hogy az utánpótlás korosztályban és a felnőttben is versenyezzek – vélte a junior világbajnok kajakos. – Egy-egy hétvége a 200-as versenyzők számára inkább fejben megterhelő, fizikailag nekünk könnyebb dolgunk van, mint azoknak, akik a hosszabb távokon állnak rajthoz. A kisebb versenyeket edzésnek is fel lehet fogni, ezért szeretnék minél több világkupán elindulni a válogatókon és a legfontosabb világversenyeken kívül. Hogy a felnőttversenyeket össze lehet-e egyeztetni az utánpótlás-regattákkal, azt rövidesen látjuk.