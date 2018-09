Birkás Balázs már értékeli a páros vb-cím mellett az egyes negyedik helyet is - Még ketrecben maradt az oroszlán

Egy nagy üvöltés: megvan! Birkás Balázs (jobbról) Balaska Márkkal megvédte a vb-címét 200 méteren. Fotó: MTI

– Nehezebb volt megvédeni. Nagyobb volt az elvárás, és nemcsak 200, hanem az év elején a négyes miatt 500 méteren is válogatóztunk. Az utóbbira a készülés, illetve a versenyzés hat hetet vett el a felkészülésből, majd kikaptunk a párosban az Európa-bajnokságon. A válogatót követően hat hetem maradt a két számra, viszont az igen tartalmasan telt el. Bebizonyítottuk Balaska Márkkal, hogy tartjuk a szavunkat, és tényleg kemény munkát végeztünk el a vb előtt. Ennek az eredménye a páros aranyérem és a címvédés.– Mondhatjuk, hogy igen. Emlékeim szerint a 2016-os, egyesben elért U23-as világbajnoki aranyam alkalmával sikerült a többiek előtt ennyire kicsúszva nyerni.– Valóban, a verseny után közvetlenül nem voltam megelégedve, de már máshogy látom. Szép és értékes eredmény 200 méteren egyesben a világon a negyedik legjobbnak lenni, főleg az Európa-bajnoki 9. hely után. Picin múlt az érem, de nem volt a legjobb pálya, így lemaradtam a harmadik helyről. Itt még nem engedtem ki az oroszlánt a ketrecéből. A magyar csapat férfiversenyzői között ezzel a két eredménnyel elég előkelő helyen zártam a vb-t.– És mindkettő alapján mondhatom: Tokió kapcsán bizakodhatunk. Évek óta készülünk, bennem van a munka, és nem kell sok, hogy elő tudjam hozni. A módszerek beváltak, látjuk az utat, és most az a cél, hogy 500 méteren még jobb legyek.– Csak az a litván srác volt velem egyidős egyesben, aki második lett és akivel nagy csatákat vívtunk a korosztályos eseményeken. A pálya vége nagyon jól sikerült neki, nem volt meglepő a jó szereplése. Az erőfölény látszódik rajta.– Csak a fáradtság. Kimerített a két vb-szám és az a három, négy nap, amelyekben végig a fókuszban volt a páros és az egyes. Azért mentem inkább csapathajókban, mert nem tudtam volna a maximumot nyújtani. Csupa jó verseny volt, amelyeket görcs nélkül teljesítettem.– Igen, de még a németországi Potsdamban is van jelenésem egy hasonló felépítésű viadalon. Sajnos a fővárosban az első körben kiestem. Nem volt rajtgép, így azért egy 100 méteres futam eléggé orosz rulettre hasonlított. Viszont éppen erről szólt: szórakoztunk, jó élményekkel gazdagodtunk, élveztem. Nem tervezek nagy elutazást, csak egy hétvégét töltök Olaszországban, amúgy inkább itthon pihenek, a barátokkal töltődöm fel.