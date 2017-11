Biztosan lesz szegedi a téli olimpián: Jászapáti és Kónya kvótát szerzett a rövidpályás gyorskorcsolyaváltóval

Megvan!

Jászapáti Petra (középen feketében) őrült hajrában verte meg francia ellenfelét. Fotó: MTI

– kiáltotta örömmel sok sportkedvelő péntek reggel Szegeden, Magyarországon, Szöulban, és még ki tudja, a világ hány pontján, hiszen Csongrád megye büszkeségei közül ketten szinte biztosan, egyvalaki pedig garantáltan ott lesz a 2018-as téli olimpián. A magyar női gyorkorcsolyaváltó ugyanis a szöuli világkupán kvótát szerzett az ötkarikás játékokra!A Szegedi Korcsolyázó Egyesület nevelései, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra mellett Bácskai Sára Luca és Keszler Andrea állt rajthoz a versenyben, ahol ez eldőlt. Nem volt egyszerű, hiszen a magyarok az utolsó kvótát érő helyért, a nyolcadik pozícióért harcoltak a világkupa pontversenyében, és a szintén e célért küzdő franciákkal egy futamba kerültek, nehezítésnek pedig ott voltak még a dél-koreaiak.

Kónya Zsófia (balra) újra olimpiai résztvevő lehet. Fotó: MTI

Az ázsiaiak nyertek, de ami mögöttük történt, az volt érdekes: minden egyes körben egy-két tizedmásodperc volt a különbség a franciák és a magyarok között. Ha a franciák a magyarok előtt értek volna a célba, akkor már a gallok többi eredményétől függött volna a magyarok sorsa, és nem is lett volna sok esély a kvótára, hazánk második helyével viszont biztossá vált a siker. Utolsó emberként a még több egyéni kvótáért is küzdő szegedi, Jászapáti Petra őrült hajrában, mindössze 7 századdal előzte meg francia riválisát a célvonalnál. Egy pengényivel.A váltó kvótája mindennél fontosabb volt, hiszen az olimpiai faluban 60 hely jut a női rövidpályás gyorskorcsolyázóknak, ezek közül 40 elkel 8 váltó miatt. Ha tehát nem jött volna össze a siker, a maradék 20 helyért egyéni kvótákkal, bonyolult számolgatások után kisebb eséllyel jöhetett volna ki pár magyar helye. Így viszont öten ott lehetnek.Mivel hatfős a magyar váltó nemzetközi versenyeken induló csapata, egy ember kiesik, de ez szinte biztosan Sziliczei Németh Rebeka lesz, a fiatal tehetség ugyanis csak epizódszerepeket kapott. A szegediek, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia közül egy sportoló tehát biztosan ott lesz az olimpián, de a papírforma szerint mindkettejük indulását biztosra vehetjük, gyakorlatilag csak sérülés miatt fordulhat elő, hogy ez ne így történjen – Isten őrizz!

Óriási kő gördült le a szívünkről, nagyon akartuk ezt a kvótát, innentől sokkal nyugodtabban versenyezhetünk a további egyéni helyekért is

– mondta lapunk érdeklődésére Kónya Zsófia, akinek a pjongcsangi lehet a második olimpiája, hiszen ott volt Szocsiban is. – Az elmúlt négy évben hatalmas fejlődésen mentünk keresztül, a magyarok mindenhol nagyobb eséllyel pályáznak a döntős szereplésekre és érmekre. A női váltóval is szereztünk már medált világkupán, és a nyolccsapatos olimpiai mezőnyben már minden lehetséges. Ha jól sikerül az első futam, rögtön ott találja magát a váltó a négyes fináléban, ahol már bármi megtörténhet. De ne szaladjunk ennyire előre, egyelőre nagy az öröm, vasárnap talán egy kis ünneplés is belefér – nyilatkozta Kónya.Jászapáti Petrát nem értük el telefonon, ő már egyéni futamaira hangol és pihen, amit meg is értünk, hiszen 500 és 1000 méteren is indul, és arra is van esélye, hogy minden egyéni távon szerepeljen majd az olimpián, a magyar csapat első számú női versenyzőjeként. Edzőjével, Szabó Krisztiánnal személyesen beszéltünk, fülig ért a szája, és mesélte, mekkora siker ez.

Szocsiban ott volt Lajtos Szandra és Kónya Zsófia, négy évre rá ismét két sportoló képviselheti Szegedet a téli olimpián. Reggel 7.45-kor kiadtam az ukázt a tanítványoknak, hogy melegítsenek, mert nekem mobilon nézni kell a futamot. Hihetetlenül izgalmas volt, a nagy tét miatt különösen. Büszke voltam az eredmény láttán, és az utánpótlásunk számára is óriási motivációt jelent

– véli Szabó Krisztián.