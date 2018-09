Blazsó Márton kvalifikációs versenyen lett 12. - Zsebben az olimpiai pontok

A romániai megmérettetésen 25 ország legjobbjai álltak rajthoz, ebben a népes és erős mezőnyben pedig ez remek pozíció, hiszen pontszerzést is jelent az olimpiai kvalifikációs versengésben. A korábban a magyar maratoni hegyikerékpáros versenyek összesített legjobbja címet is elnyerő sportoló ráadásul mindezt betegséggel küzdve érte el a Carcover Racing Team színeiben.



– Az emelkedőket egész jól bírtam az első napon, az utolsó csúcsra a legjobb tíz között érkeztem, egy ideig az olimpikon Parti András mögött álltam. A cél előtt 15 kilométerrel leeresztett a gumim, így vesztettem néhány percet. A második nap elég veszélyes pályán zajlott, így örültem, hogy különösebb gond nélkül teljesítettem. A verseny második felében sokat segített egy általam edzett csapattárs, össze tudtunk dolgozni. Fantasztikus verseny ez, egyedül az zavar, hogy nagyon sokat kell tolni a bringát a pályákon – számolt be Blazsó Márton, aki érdekes kihívás előtt áll: a Red Bull Dolomite Man váltócsapatába hívták, hogy olyan extrém versenyen induljon, ahol terepfutók, siklóernyősök, vadvízi kajakosok és kerékpárosok dolgoznak össze – utóbbi szerep hárul a szegedi sportolóra.