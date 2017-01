Bódi Attila kipróbálja magát az utánpótlásban

A megyeegyes bajnoki cím után, 2015 októberében távozott az akkor már NB III-as Hódmezővásárhelyi FC éléről, azóta nem volt csapata Bódi Attila futballedzőnek. Az 51 éves szakember hétfőtől viszont újra munkába állt, a Kecskeméti Labdarúgó Akadémiánál dolgozik az utánpótlásképzésben.



– A Magyar Labdarúgó Szövetség rendszerében régiós központ Kecskemét, hozzá tartozik például Szeged is. Ezt a régiós központot vezeti Török László, aki egyben az akadémia szakmai igazgatója. Hosszabb ideje ismerjük egymást, és mivel szakképzett edzőre volt szüksége, megkeresett – fogalmazott Bódi.



A strandlabdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya február óta Szegeden él, és ezt nem is kell feladnia. Most ingázik, hetente kétszer- háromszor alszik az akadémián.



– Az U17-es és az U16-os csapat munkájába szállok be, de ez a félév az ismerkedésé, szeretném átlátni a rendszert – folytatta. – A többi csapat edzéseire is kijárok majd, a nyártól pedig meglátjuk, melyik korosztálynál lesz rám szükség. Ilyen szinten korábban még nem dolgoztam fiatalokkal. Strandfociban és futsalban igen, ám a Kecskemét a nagypályás elit tagja: az U14-es és U15-ös csapat az élvonalban szerepel, az U16, az U17 és az U19 pedig ide vágyik. Kiváncsian várom a feladatot, biztos vagyok benne, hogy sokat tanulok majd, és remélem, hogy visszaadni is tudok ebből a klubnak – tette hozzá Bódi Attila.