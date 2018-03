Bodó: Ez komoly kihívás lesz! - Kielbe utazik ma a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata

Bodó Richárd (jobbról a második): Először védekezzek jól, mert ez egy alap nálunk. Fotó: Frank Yvette

– Helyén kezeltem a dolgot, nem vagyok az a típus, aki elszáll, tudom, hogy hol a helyem. Szerénységre, alázatra tanítottak a szüleim. Mindig is ezt tartom a szemem előtt. Nem én nyertem meg a Veszprém elleni meccset, hanem a csapat. Persze jól ment a játék, nem titok, rám is fért már egy ilyen teljesítmény, mert előtte adós voltam egy jó produkcióval. Az pedig, hogy sokan kerestek, jólesett, mert egy szép győzelemről mindig kellemes nyilatkozni.– Eddig is együtt voltunk jóban, rosszban. Utóbbit szintén megtapasztaltuk, és abban a sikertelen időszakban is kiálltunk egymásért. Jót tett az önbizalmunknak a veszprémi siker, ami egy lépcsőfok, de tovább kell haladnunk. Komoly céljaink vannak, ezeket szeretnénk elérni. Ehhez még többet kell dolgoznunk.– Senkit se tévesszen meg a német együttes idei szereplése. Nem remekelnek a Bundesligában, de elég csak rápillantani a keretükre, és egyből látszik, hogy bombaerős csapattal kerültünk össze. Otthon pedig félelmetesek, nagyon kevés ellenfélnek sikerült nyernie a Sparkassen-Arenában.– Felkészültünk a THW játékából, jó volt, hogy most több mint egy hetet csak erre meccsre koncentráltunk. Jóval frissebbek is vagyunk. Rengeteg videóztunk, kielemeztük a játékukat. Ha mindent úgy csinálunk, ahogy Juan Carlos Pastor vezetőedző kéri, jó eredményt érhetünk el. Ne feledje senki, a továbbjutás két meccsen dől el. Örülök, hogy a visszavágó lesz Szegeden. Nekünk olyan szurkolótáborunk van, amellyel sikerülhet kiharcolni a legjobb nyolc közé jutást.– Először védekezzek jól, mert ez egy alap nálunk. Utána támadjak eredményesen, de ha adok négy gólpasszt, vagy kiharcolok két hetest, de egy gólt sem dobok, és nyerünk, akkor ezzel a teljesítménnyel is elégedett leszek. A PICK-nél nem az egyéni érdekek számítanak, a csapat játssza a főszerepet, és ezt 2018-ban már többször is bizonyítottuk.