Bolega József: ha nem megy az üzlet, éhen halsz

Munkában a nagymester. Fotó: saltlaketaekwondo.com

– Bejártunk sok helyet az országban. A 19 megye között Csongrád volt a legszimpatikusabb. Szeged napsütéses, meleg város, itt a Tisza, a termálvíz. A feleségem kérdezte is, miért nem Szeged az ország fővárosa. Amerikában gyakorlat, hogy egy állam központja nem mindig a legnagyobb város.– Amerika a kiválasztottak országa, de ha valaki nem jól csinálja az üzletét, egy héten belül éhen hal. Mindenünk megvolt, a tekvandóból éltünk. Azonban a feleségemmel, Penelopéval a velem töltött 36 év alatt megszerettettem a magyar kultúrát, a konyhát. Nagyon jönni akart, és ugyan egy kicsit bizonytalan voltam, de 45 év után úgy döntöttem, visszatérünk.– Nincs. Van még öt-tíz évünk, amíg komoly szinten segíthetünk. Lehet az egyetem, egy nagyobb klub, katonaság, rendőrség, ahol még taníthatunk. Hódmezővásárhelyen és Budapesten már tartottam edzéseket, de nem úgy akarom eladni magam, hogy csak beszélek.– Garantálom. Megvan a gyakorlat, és az, hogyan csináljuk. A fiam nyolc, a feleségem hat államban bajnok, én nyolcban vagyok. Vannak viszont elvek, amelyekből nem engedünk.– Az. Újfehértóról indultam, 1973-ban Röszkénél szöktem át Jugoszláviába, majd pár nap után folytattam az illegális utam Olaszországba. Tél volt, folyón kellett átkelnem, megfáztam, így egy hetet kórházban töltöttem. Elvittek egy táborba Trieszt mellé, ahol közölték: lehet, hogy hat hónapot maradok, de lehet egy év is ez az idő. A bizonytalanság nem tetszett, így Ausztrián át jutottam el Németországba, ahol bujkáltam, majd a rendőrök megtaláltak. Papírom lett, dolgozhattam, később pedig közölték velem: tovább nem tudják garantálni a biztonságomat a hidegháborús időszakban. Felajánlották, hogy menjek egy befogadóországba, én pedig Dél-Afrikát választottam. Légiós lettem, és hamar megkaptam az állampolgárságot. Néhány év múlva beléptem a dél-afrikai hadseregbe, és már ott is tanítottam katonai önvédelmet.

– Magyarországról kaptam egy kis dzsúdóalapot, majd Németországban a táborban ismerkedtem meg tanárokkal. Dél-Afrikában volt kínai és koreai tanítóm is, az ejtőernyős iskola után pedig beléptem a különleges osztagba. A háború éppen akkor kezdődött Angolában, Mozambikban és a mai Zimbabwe, egykor Rodézia területén, ahol részt vettem bevetéseken az ellenséges vonalak mögött is. Egy idő után én voltam a legöregebb a szakaszban, így nagyjából 15 ország fiatal katonáit tanítottam olyan technikákra például, amit a civil életben nem alkalmazunk. A dél-afrikai háború vége után, 1989-ben kerültem az USA-ba, mivel ott a kommunista párt átvette a hatalmat. A feleségem Mercedesébe belelőttek egy AK 27-esssel, bombát tettek a szállodánkba, szóval nemkívánatos személyek voltunk.– A tanításra. Fiatalokat, öregeket, férfiakat, nőket, tolókocsist, egy kézzel élőt, vakot, háziasszonyt, 91 évest taníthattam nemcsak sportra, hanem általános harcművészetre – közel 5000 a számuk az egész USA-ban. Akadt, amikor három-négy iskolánk volt országszerte. Az önvédelem fontos, az ember sosem tudhatja, mi történik vele például egy bevásárlóközpontban. Sok mindent láttam Dél- Afrikában, Amerika 41 államában jártam mint tanító és bíró, láttam az indiánrezervátumokat, így tudom, mi az, hogy rossz. Ami felé most Európa tart, az például rossz irány.– A megyei és városi iskolák jók, mindenki próbálkozik, de nincs meg az országos vezetés. Nincsenek összevont találkozók, beszélgetések, jövőtervek. Tudatosítani kell a fiatalokban, mit is jelent az önvédelem, a tekvandó, a hapkido. A magyar harcos, talpraesett nép, önvédelmi nemzet, és végre előrelátó a vezetése is. Az eltelt két hónapban minden alkalmat megkerestem, hogy beszélgessek a fiatalokkal, és látom, mi hiányzik belőlük.– A pozitív szemlélet, az előrelátás. A magyar szeret mozogni, és ez a harcművészeten keresztül megadható neki.– A tekvandó ezen is tud segíteni. Politikai és vallási nyomás nélkül mindenki, fiatal és idős, fehér és színes bőrű egyaránt űzheti. Ehhez kellene az általam hiányolt nemzeti irányítás, amely összefogja a harcművészeteket és az önvédelmi sportokat.– Akadt, hogy öt-hat évig nem is hallottam magyar szót, amikor azzal voltam elfoglalva a seregben, hogy az embereimet életben tartsam. A magyar nemcsak egy nyelv, hanem gondolkodásmód is. Ebben nem változtam, ezt nem lehet elfelejteni.– Vannak élethelyzetek, amikor döntenünk kell. Fiatal voltam, így határoztam, és lehet, hogy nem a legjobb döntést hoztam. De büszke vagyok a társaimra, a sok megmentett életre, a katonáimra, mert jók voltak.