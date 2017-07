Boltics is marad a Naturtexben

A 29 éves irányító az előző szezonban 34 bajnoki mérkőzésen 12.3 pontot, 8.1 gólpasszt, 4.8 lepattanót és 2 szerzett labdát jegyzett, az alapszakasz végén a gólpassz rangsorban a második, a labdaszerzők között a harmadik, a VAL-pontok alapján a negyedik helyen zárt.



- Boldogan térek vissza a Szedeákba, hiszen a csapattársaimhoz hasonlóan én is remekül éreztem magam Szegeden, és nagyon jó szezont futottunk - mondta a Naturtex játékmestere.



Marko Boltics a 2014-2015-ös idényben a Craiova csapatában már dolgozott együtt Andjelko Mandiccsal, kitűnően ismeri tehát a Szedeák új vezetőedzőjét.



- 2014 tavaszán Szlovéniában a Domzaléval befejeztük a szezont, és egy ideig nem érkezett számomra megfelelő ajánlat. Aztán decemberben jött „Duca" Mandics hívása, és miután a Craiovához szerződtem, nagyon sokat segített nekem, tehát szép emlékeket őrzök arról a fél évről, amit a román bajnokságban együtt töltöttünk. Emberileg és szakmailag is csak jókat mondhatok róla. Felkészült szakember, aki képes pozitív energiát adni a játékosoknak és jó hangulatot tud teremteni a csapaton belül. Úgy gondolom, a következő idényben komoly előnyt jelenthet számunkra, hogy szinte a teljes keretünk együtt maradt, és egymás gondolatait is ismerjük – jelentette ki a szerb kosaras.



Hasonló optimizmussal tekint az új évad elé Bonifert Domonkos, a Naturtex-SZTE-Szedeák ügyvezetője is:



- Feltétlenül a javunkat szolgálja, hogy nem kell elölről kezdenünk a csapatépítést, és megközelítőleg ugyanazzal a kerettel dolgozhatunk majd. A legutóbbi bajnokságban szerepelt négy külföldi kosarasunk közül hárman már biztosan visszatérnek, és reménykedünk abban, hogy a sor még nem ért véget – mondta a szegedi klubvezető.