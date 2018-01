Boltics sem játszik: Naturtex-SZTE-Szedeák-Kecskemét (III. negyed) 59-45

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 18. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Pálla, Minár, Kulcsár.Kerpel-Fronius G., Wirth, Fortune, Petrovics, Sulovics.: Vágvölgyi, Kovács Á., Révész.: Andjelko Mandics.Pongó Má., Thompson, Djeraszimovics, Dramicsanin, Karahodzsics.: Molnár M., Wittmann, Horváth K.: Forray Gábor.Jöhet az utolsó tíz perc. Dramicsanin 59-47. Révész szerez harcosan lepattanót. Thompson hármasa nagyon gyenge. Kovács triplája is bűnrossz, de gólpassznak kiváló:fejezi be 61-47. 62-49-nél kecskeméti időkérés. Fortune-tól elveszik, Djeraszimovics befejezi 62-51. Tízen belülre jönnek a vendégek, 62-53-nál Mandics is kikéri idejét.Nézzük a folytatást!, majd, már 16 pont a hazai előny 43-27. Dramicsanin 43-29. Megint ő, 43-31.kosarával 45-31. Dramicsanin hoz össze újabb három pontot 45-34. Most meg Karahodzsics, tíz pontra zárkóznak 45-35. Boltics olyan lelkesen szurkol, hogy az oldalához kap a kispadon: a szerb irányító hasizomsérülés miatt nem lehet a pályán.kosarával 47-35. Fortune passzából, továbbra is kiválóan játszanak a hazaiak 50-35., majd, mindketten remekelnek 54-39. Djeraszimovics három pontjárafelel 56-42. Mekkora tripla! Fortune vágta be 59-45. Vége a negyednek.

: a kosár jó, a büntető is 23-20.kosarával öttel vezetünk 25-20. Remek kezdés a második negyedben,is betalál, 27-20-nál időt kér a Kecskemét. Három és fél perc alatt nem kapott pontot a szegedi csapat.viszont betalál 29-20. Vágvölgyi remek védekezéssel szerez labdát, mi támadunk. Wittmann dobása után Wirth szed lepattanót. Öt és fél perc telt el a negyedből, továbbra sincs kecskeméti pont. Most van, Karahodzsics 29-22.végigviszi, bevágja, megint időt kér a Kecskemét 31-22. Wittmann hármasáraduplával felel 33-25.önkívületben játszik, kosár jó, büntető is jöhet. Az is bent 36-25. Sulovics és Vágvölgyi le, Révész és Wirth be. Révész kiosztja,dobja a triplát 39-27. Révész blokkol, nála marad a labda. Félidő.

Andjelko Mandics vezetőedzőnek (középen) komoly fejtörést okoz a csapat összeállítása.

Fortune blokkjával indul a meccs. Sulovics kihagyja, Djeraszimovics viszont triplát dob 0-3. A magyar válogatott Karahodzsics pontjaival 0-5.az első szegedi kosár 2-5. Szegedi labdaszerzés utánzsákolt nagyot 4-5.labdát szerez, indul, faultot harcol ki, kosarat dob. A büntető is bent 7-5. Pongó-dupla,-tripla 10-7.verte meg remekül emberét 12-9. Sok szurkoló jött egyébként Kecskemétről, kiváló a hangulat a csarnokban. Molnár Márton egyenlít 12-12.kosarával már 14-12. A válogatott Wittmann Krisztián dob egy triplát 14-15.16-15. Jójózik az eredmény, most megint a vendégek vezetnek Dramicsanin kosarával 16-17. Kerpel-Fronius helyett Vágvölgyi a pályán. Wirth osztja le, jó a kosár 18-18. Kiegyenlített a meccs, de kérdés, hogy a rövidebb kispaddal rendelkező szegediek bírják-e majd a tempót.kosarával 20-20 az első negyed.a kezdés előtt Bonifert Ferenc technikai vezetőt köszöntik születésnapja alkalmából.a bemelegítésnél a Szedeák három kezdőjátékosa is csak civilben van ott a pályán: Marko Boltics, Andrija Csirics és Juhos Levente sem játszhat sérülés miatt.Van, amikor csőstül jön a baj: hasizomsérülés miatt Marko Boltics, a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának irányítója mindössze 39 másodpercet játszhatott a Szolnok elleni szombati bajnokin, és kérdéses a szereplése ma, a Kecskemét ellen is. Pedig fontos találkozó vár a csapatra az újszegedi sportcsarnokban, amely szeretne kikerülni a rossz szériából, hiszen legutóbbi három meccsüket elveszítették. Abban nincs változás, hogy a kezdőcsapat két alapembere, Andrija Csirics és Juhos Levente márciusig továbbra sem bevethető.Andjelko Mandics vezető- edző szerint nehéz meccs vár a csapatra, mert a Kecskemét kiváló formában van. Komoly koncentrációra és egyensúlyra lesz szükség ahhoz, hogy nyerni tudjanak. Mindent meg is tesznek ezért, és úgy fogalmazott, hogy ha ez nem sikerül, nehéz helyzetbe kerülnek.

Annak azért lehet örülni, hogy Révész Ádám meggyógyult. A saját nevelésű center a Pécs elleni mérkőzést kihagyta, magas lázzal járó betegsége miatt legyengült, sokat fogyott. Szolnokon már játszott 14 percet, el is jutott nyolc pontig, és ma is bevethető.– Nehéz meccs vár ránk, mert a Kecskemét az egyik legszervezettebb, legintelligensebben játszó csapat. Egyben a tét is óriási, mert az utóbbi időben, mióta elindult a sérüléshullám, nem szerepelünk jól. Ha valamikor, most hazai pályán javíthatunk, ezzel tisztában is vagyunk. A legfontosabb, hogy úgy menjünk fel a pályára, hogy mi akarjuk jobban a győzelmet. Ha ehhez párosul egy jobb dobóforma, akkor jó esélyünk lesz nyerni. Fontos, hogy türelmesen játsszunk, mert amikor így tettünk a Szolnok elleni meccsen, szép és eredményes támadásaink voltak. Nagyon szeretnénk, ha minél többen kijönnének biztatni minket, mert ez egy élet-halál meccs lesz nekünk – fogalmazott lapunknak Révész.