Bombac: remélem, a kék 44-es mezben fogok BL-trófeát nyerni

Dean Bombac újra felveszi a 44-es szegedi mezt. Fotó: pickhandball.hu

– Az első pillanattól, amit Szegeden töltöttem, nagyon jól éreztem magam, a két év során Szeged a második otthonommá vált. Ez volt az első alkalom, amikor hosszabb időn keresztül külföldön éltem, de otthon éreztem magam. Minden tökéletes volt, a város, a szurkolók, a szakmai munka, a csapat. A családom nagyon boldog volt itt, ez volt a fő ok, hogy a visszatérés mellett döntöttem, és persze az is, hogy ismerem e klub céljait, és a része szeretnék lenni ezeknek.– Nem szeretnék nagy várakozásokkal élni, de mégis meg-teszem. Azt szeretném, hogy minden trófeáért versenyben legyünk, és minél többet meg is nyerjünk. Nem titok, hogy szeretnék Kölnben játszani, és talán egy napon valóra válik az álmom, és megnyerhetjük a BL-trófeát, remélem, ez a kék mezben történik.– Igen, a csapat megváltozott, amióta távoztam, de ismerem az összes játékost, néhányukat jobban, mint a többieket, bőven lesz időm mindenkit megismerni.– Néztem a meccset, és szurkoltam a PICK-nek. Azonnal gratuláltam is. Nagyon boldog voltam, mert azt gondolom, hogy megérdemelten győzött a Szeged. A klub, a játékosok, a szurkolók évek óta jó munkát végeztek, és csak idő kérdése volt, hogy ez mikor érik be, megérdemelte mindenki a bajnoki címet.– Nem lesz olyan sok szabadidőm, hiszen át kell költöznöm Szegedre, de a maradék időt a családommal és a barátaimmal fogom tölteni Koperben, és készülök az új szezonra.– Igen, szerintem is azok, köszönöm a dicséretet. Iker még túl kicsi, nem érti az eseményeket. Ellenben Emma már igen. Féltem neki elmondani, hiszen megtanult lengyelül, és barátokat is szerzett. Nagyon meglepett a reakciója. Megkérdeztük tőle: szeretnél visszamenni Szegedre? Ránk nézett, és elkezdte kiabálni, hogy igeeen! A feleségem, Tjasa azt mondta, biztosan nem érti, hogy mit kérdeztünk, de Emma bement a szobájába, visszahozta a plüssbikáját, a PICK kabaláját, és elkezdte kiabálni: PICK Szeged! PICK Szeged! Azt mondta, nagyon szeretne visszamenni a szarvasbocihoz.– Igen, tudom, éreztem, ez az érzés kölcsönös, boldog vagyok, hogy visszatérhetek. Mindig különleges érzés volt közöttünk, nem tudom, hogy alakult ki, csak kialakult. Azt üzenném, hogy köszönöm nekik, amit a múltban kaptam tőlük, és azt kérem, hogy maradjanak ugyanilyenek, támogassanak a jó és rossz napjainkon is, hiszen a sport ilyen, nem lehetsz mindig a csúcson, de minden könnyebb, ha feltétel nélkül támogatnak, és cserébe megígérem, hogy mindig a maximumot nyújtom, és nem fogom feladni soha!– Természetesen, ez nem lehet kérdés, ez az én számom!– Nincs sok időm nyomon követni az összes meccset, néhányat már láttam. Azt gondolom, hogy a brazilok és a belgák a favoritok, de Argentínának is szurkolok, Messi megérdemelne egy vb-címet, az elvesztett Copa América- és vb-döntő után. Egy olyan játékos, mint ő, megérdemli, és ez a csapattársaira is vonatkozik.