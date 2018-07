Bordányi gyerekekkel nézzük meg a finálét

Népszerű Szegeden a szurkolói vébéklubunk. Fotó: Karnok Csaba

Bordánnyal nyitottunk, Bordánnyal zárunk a Délmagyarország–Hági Szurkolói Klubban. Holnap, a döntő napjána község U12-es csapata lesz a vendégünk. Ez sem véletlen, hiszen Retek Flórián tanítványai az elmúlt hétvégén Lengyelországban szerepeltek egy nagy nemzetközi tornán, és ott az előkelő negyedik helyen végeztek, így lapunk sportrovata úgy döntött, hogy a gyerekek jutalmul a sikeres vébéklub sztárvendégei lesznek.Egy biztos, hogy a zárónapon – természetesen a mai bronzmeccset is három kivetítőn lehet nézni – megtelik a patinás szórakozóhely.Ismét sokat játszunk majd.A gyerekeknek fejelőbajnokságot rendezünk, de a helyszínen tartózkodó szurkolókat is szeretnénk alaposan megmozgatni.Nagy valószínűséggel sok- sok fanatikus ül majd a széksorokban, és az is bátran kijelenthető, hogy a horvát drukkerek lesznek többségben, legalábbis eddig ez volt a jellemző, így Modricéknak biztos, hogy sokan szurkolnak majd. A francia hívek is készülnek, a gallok meccsein is sok asztaltársaság szorított a sikerüknek, így igazi meccshangulat alakulhat ki.Több mint négy héten át szerveztünk közös meccsnézést. 342 gyerek érkezett a vébéklubba, izgulta végiga meccseket. Nemcsak Szegedről, hanem vidékről is népes csapatok jöttek el hozzánk. Makóról, Hódmezővásárhelyről, Deszkről, Zsombóról, Bordányból hívtunk meg vendégeket, és a Szentmihály női csapata is velünk szurkolt. A futballisták mellett a szegedi búvárúszók, úszók és gyorskorcsolyások érkeztek hozzánk.Neves vendégekben sem volt hiány. Az olimpiai bajnok kenus Vajda Attila, a világbajnok kajakos Birkás Balázs, az olimpikon gyorskorcsolyás Lajtos Szandra és Kónya Zsófia, a hosszútávúszó Olasz Anna és a súlyemelő Nagy Péter is a fiatalokkal szurkolta végig a meccseket. A Vasas futballistája, Ádám Martin, az immár a svájci Luganót erősítő Kecskés Ákos, és a nyitónapra érkező egykori válogatott, Kutasi László is a Délmagyarország–Hági Szurkolói Klub vendége volt. Komoly kis hetek állnak mögöttünk, de megérte, hiszen olvasóink is megismerkedhettek Csongrád megye tehetséges utánpótláscsapataival.