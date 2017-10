Bosszantó vereséggel kezdte a szezont a ContiTech Szeged

Tatabánya–ContiTech Szeged 9–6 (2–3, 2–3, 3–0, 2–0)

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 1. forduló. Tatabánya, 100 néző.

Vezette: Marjay, Benczur.

Tatabánya: Jászberényi (8 védés) – Katonás 2, Francsics 1, Márkus 1, Hoppál, Kistamás 2, Máthé 1. Csere: Kalanovics, Szabó 1, Kuncz, Fazekas, Szentesi 1. Vezetőedző: Szolnok Máté.

ContiTech Szeged: Molnár (7 védés) – Baróthy 1, Berki 1, Sikter, Korbán, Szilvasán P. 1, Fodor. Csere: Zsigri, Micskics, Szilvasán B. 2, Rácz-Fodor, Börcsök, Farkas. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 12/3, ill. 6/1.

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/1.

Az UVSE, a Szombathely és a Tatabánya. Ezt a három csapatot említettük a ContiTech Szeged leendő riválisaiként, várhatóan velük kell majd versenyezni a férfi vízilabda OB I-ben a bennmaradásért. A sors úgy hozta, hogy a bajnokság első fordulójában rögtön az egyik fontos ellenfél, a Tatabánya otthonában játszott derbit a Tisza-parti csapat. Fontos volt tehát a jó belépő a fiatal együttesnek, Varga Péter is hangsúlyozta, hogy lendületet adhatna egy pontszerzés a nyitányon.Ennek megfelelően is kezdett a Szeged, alig több mint 10 játékperc után már 5–2-re vezetett. Szilvasán Bence duplázott, minden úgy tűnt, hogy meglesz a jó rajt, ami mindig sokáig elkísér egy csapatot. 6–3 is állt az eredményjelzőn, aztán jött az, amire nem számítottunk...A nagyszünet után a Szeged nem tudott betalálni, így a hazaiak simán meg tudták fordítani a mérkőzést, és be is húzták a bajnoki pontokat. Hogy mi történt? Pont ezt kérdeztük a szegediek mesterétől is.Varga Péter: – A játékunk a harmadik negyedben is ugyanolyan jó volt, mint előtte, csak nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket, ami nyilván bosszantó. Volt két százszázalékos ziccerünk, amivel 8–4-re is elhúzhattunk volna, de nem tudtuk eldönteni a meccset. Fiatal ez a csapat, amelynek még rengeteget kell tanulnia, de dicséret illeti a srácokat, a helyzeteket ugyanis rendre kialakították. Dolgozunk tovább, nyilván a munka során nagy szerepet kap majd a helyzetkihasználásunk javítása, hiszen csak e téren érheti kritika a fiúkat, egyébként remekül játszottak.