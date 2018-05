Bravó! Nagy Bianka és Birkás-Kuli egysége is érmes a kajak-kenu világkupán

Nem sokon múlt Kopasz Bálint második érme a szegedi világkupán: az Algyő sportolója kevéssel kapott ki honfitársától, Zsombor József Noétól, így negyedik helyen zárt a K1-esek 500 méteres döntőjében.



A nap legnagyobb meglepetését az NKM Szeged tehetsége, Nagy Bianka szolgáltatta: a kenusok 500 méteres döntőjében féltávnál még vezetett, végül harmadikként ért célba, így egy csillogó bronzérmet szerzett a Maty-éren.







A női kajak négyesek 500 méteres döntőjében is szerzett érmet a magyar küldöttség: a Vad Ninetta-Lucz Dóra-Takács Tamara-Medveczky Erika kvartett a harmadik helyen zárt. Ugyanebben a döntőben Katrinecz Rita-Szabó Ágnes-Racskó Fruzsina-Gamsjager Lisa-Maria négyese ötödikként ért célba.



A férfi kajak négyesek 500 méteres fináléjában is lett szegedi érem: a két NKM Szeged-versenyzővel (Kuli István és Birkás Balázs) felálló négyes, amely Dudás Miklóssal és Balaska Márkkal volt teljes, másodikként ért célba a spanyol hajó mögött. A szám bronzérmét is magyar egység szerezte, hiszen Somorácz Tamás-Tótka Sándor-Mozgi Milán-Molnár Péter sor harmadik helyen végzett. A négyesek egészen más összetételben jövő héten Duisburgban ülnek össze, ezt követően dől el, hogy ki ülhet majd hajóba a belgrádi Európa-bajnokságon - minden esetre Birkás Balázs és Kuli István esélyei bizonyára nőttek ezzel a szerepléssel.



A kajak-kenu világkupa délután az ötezres döntőkkel zárul.



Korábban írtuk:



A nap első magyar érdekeltségű A döntőjében a női kajakosok 200 méteres fináléjában Lucz Dóra a nyolcadik helyen végzett, 1,3 másodperces hátrányban a dán futamgyőztes mögött - a férfiak ugyanezen számában Apagyi Levente hetedik helyen zárt. A férfi kenusok hasonló távú döntőjében Hajdu Jonatán három tizedmásodperccel maradt le a bronzéremről, így negyedik lett, Korisánszky Dávid pedig a hetedik helyen ért célba.



A női kenu 200 méteres fináléjában két magyar volt érdekelt, Balla Virág ötödik, míg Takács Kincső hetedik helyen végzett. A női kajak 200-as döntője hozta meg az első magyar érmet, mi több, rögtön érmeket a világkupa záró napján: Hagymási Réka és Szabó Ágnes egysége második, míg Kiss Blanka és Lucz Anna párosa harmadikként végzett.



Hajdú Jonatán aztán pótolt: a kenu párosok 200 méteres döntőjében egy másodpercet vertek Fekete Ádámmal a kínai párosra, így megszerezték a magyar küldöttség első aranyérmét vasárnap. A döntőben ott volt a Némedi Konrád-Lelovics Dávid kettős is, ők ötödikként értek célba.



A szegediek közül Nagy Bianka C1 500 méteren futamgyőztesként jutott döntőbe, mellette még Birkás Balázsnak és Kuli Istvánnak szurkolhatunk a 13.10-kor kezdődő kajak négyesek 500 méteres döntőjében. A szegediek közül Bodonyi András C1 500 méteren nem jutott tovább a döntőbe, miután hetedikként zárt délelőtti középfutamában.



Mind a négy magyar kajaknégyes bejutott a döntőbe 500 méteren a Szegeden zajló kajak-kenu világkupa vasárnap délelőtti középfutamaiból. A zárónapi 200, 500 és 5000 méteres finálékban összesen 26 hazai hajó lesz érdekelt, 12 számban két magyar egységért is lehet majd drukkolni. Döntőben a négyesek A tavaly ugyanebben az összeállításban Európa-bajnok Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara és Vad Ninetta alkotta kajakos kvartett a pénteki előfutamban mindössze négy század másodperccel maradt le az egyenes ági döntőbe jutást jelentő első helyről, most azonban javított, megnyerte versenyét. Mögötte Racskó Fruzsina, Katrinecz Rita, Szabó Ágnes és Gamsjager Lisa-Maria érkezett be másodikként, így ők is ott lesznek a legjobb kilenc között.



A férfiak hasonló küzdelmében - amely immár ugyancsak olimpiai szám - a Mozgi Milán, Tótka Sándor, Molnár Péter, Somorácz Tamás összeállítású négyes, szintén minimális különbséggel lett pénteken második, ezúttal azonban szinte végig vezetve megszerezte az első helyet. A másik magyar kvartett - Balaska Márk, Birkás Balázs, Dudás Miklós és Kuli István - harmadik lett a középfutamában, így szintén vízre szállhat a fináléban.