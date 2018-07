Bravúr nélküli kötelezők: 2 győzelem és két vereség az FC Junior Sport mérlege

Hét gólt szerzett. Rutai Balázs (balról) a szegediek legeredményesebb játékosa volt. Fotó: NSL

A Siófokot és az Újhartyánt legyőzte, a Jászfényszarutól és a Gyöngyöstől kikapott a strandlabdarúgó-liga első hétvégéjén az FC Juinor Sport. A szegediek így négy mérkőzés után hat pontot szereztek.– Felemásra sikerült az első hétvégénk. Minimum hat pont volt a célunk, hiszen az elmúlt évek két legjobb csapatával, a Gyöngyössel és a Jászfényszaruval is játszottunk. Bravúrt nem értünk el, de a kötelezőket hoztuk. Pozitívum, hogy egyre több szegedi, illetve Szeged környéki fiatalt tudunk beépíteni a felnőttcsapatba, de talán egy kicsit szorosabb meccset szerettünk volna játszani a Gyöngyössel, amelyben három brazil is szerepelt. Kiemelni senkit nem szeretnék, de annak örültem, hogy az Újhartyán ellen igazi csapatként küzdve nyertünk egy nagyon fontos mérkőzésen. Nekünk légiósunk egyelőre nem lesz, de a bajnokságban a kilenc csapatból 6-7-nél azért vannak külföldiek, velük sokat erősödött a bajnokság a tavalyihoz képest is – mondta Tombácz Róbert, az egykori kapus, akinek a játékosok közül a válogatott Szentes-Bíró Tamás segít.Ezen a hétvégén folytatódik a bajnokság a második fordulóval: pénteken 14 órától az Újhartyán, 17 órától a Zebegény, szombaton 10 órától a Bonyhád, vasárnap 12 órától pedig a TFSE vár a szegediekre a siófoki helyszínen, a szabadstrandon., 1. forduló, 1. mérkőzés: Jászfényszaru–Junior Sport FC 6–2 (2–1), gólszerzők: Schrancz (4., 27., 35.), Fekete V. (12.), Besenyei (21.), Angyalos (30.), ill. Pranjko (12.), Szentes-Bíró (26.). 2. mérkőzés: FC Junior Sport–Siófok 6–4 (0–2), gólszerzők: Rutai (16., 16., 28.), Albert (24.), Szentes-Bíró (26.), Bullás (27.), ill. Szabó D. (6.), Németh J. (6.), Lapos (18.), Bocsev (34.). 3. mérkőzés: FC Junior Sport–Gyöngyös 3–9 (1–3), gólszerzők: Rutai (2., 30.), Csamangó (20.), ill. Berkes (2., 22., 30.), Correa (6.), Patócs (8.), Lyrio de Oliveira (16., 21.), Ábel (19.), Bartha (27.). 4. mérkőzés: Újhartyán–FC Junior Sport 3–5 (1–3), gólszerzők: Wrábel (8., 33.), Túrós (15.), ill. Rutai (3., 9.), Bullás (7., 13.), Rádi (21.).Az első fordulóban a Junior Sport FC kerete: Nagy Gergő, Kiss Dominik (kapusok); Szentes-Bíró Tamás, Csamangó Tibor, Rutai Balázs, Bullás Imre, Kántor Máté, Pranjko Nemanya, Rádi Martin, Patai Balázs, Albert Csaba, Nyeste Csaba.