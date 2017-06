Bravúrral maradtak benn: az utolsó fordulóban dőlt el a Mórahalom sorsa

Pócs Tamásék (feketében) maradtak az NB III-ban. Fotó: Török János

A harmadosztályú labdarúgó- bajnokság újoncaként harcolta ki a bennmaradást az utolsó, 34. fordulóban a Mórahalom. Sokáig úgy tűnt, csak győzelemmel kerülik el a kiesést a homokhátiak, de a döntetlen is elégnek bizonyult Méhkeréken, mivel a Videoton II. kikapott Hévízen. Így a székesfehérváriak bizonyultak a három csoport legrosszabb 13. helyezettjének, amely még kiesést jelentő pozíció volt.– Az idény előtt kijelölt célunk a bennmaradás volt, ezt teljesítettük. Tudtuk, hogy öt csapat kiesik a csoportunkból, de nem gondoltuk, hogy ilyen nehéz lesz kiharcolni a tagságunkat – kezdte a szezon értékelését lapunknakedző.A mórahalmiak játéka nehezen indult be, első pontjaikat és góljaikat a negyedik fordulóban, a Komló ellen szerezték meg otthon egy 4–0-s győzelemmel.

– Nem voltunk elég hatékonyak a szezon elején. Védekezésben és támadásban is javulnunk kellett, leginkább utóbbiban, mert nem elég agresszívan támadtuk le ellenfeleinket. Nem nyílhattunk ki, de muszáj volt néha. Sokat dolgoztunk, hogy megértsék a játékosok, mit akarok viszontlátni a pályán, jár a köszönet a labdarúgóként is helytálló edzőtársamnak, Magyar Györgynek is – mesélte a mórahalmi tréner.– Az első néhány fordulóban csak tapogatóztunk, hogy mire lehetünk képesek az NB III-ban. Agresszivitásban és gondolkodásban javulnunk kellett, amiért sokat tettünk. A második félévben már jobb focit játszottunk. Érdekes azonban, hogy ez pontokban nem mutatkozott meg kellő- képpen, mert míg az ősszel huszonegy, addig tavasszal csak tizennyolc pontot szereztünk – értékelte az NB III-as idényét Vojnics-Zelics.Ami a homokháti együttes jövőjét illeti, az érkezők és a távozók oldalán is két-három változással számolnak.– Nagy tett, hogy körülbelül tizennyolc játékossal vívtuk ki a bennmaradást. Az új szezon augusztus 12-én indul, a felkészülést július 1-jén kezdjük. Ez rövidnek számít, kevés edző- meccs fér majd bele ebbe. A játékoskeretünk nincs még kész, két-három érkezőre számítok. Még nincs megállapodás, de valószínűleg nálunk folytatja pályafutását a 2016–2017-es idényt a SZEOL SC-vel az NB II-ben töltő Puskás Csaba.