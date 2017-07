Bronzérmet szerzett Gardi: szegediek adták a válogatott gerincét a görkorcsolya-Eb-n

Kiválóan szerepeltek a magyar válogatott szegedi tagjai az Európa-bajnokságon. Fotó: Tornádó Team

Hosszú és komoly felkészülés előzte meg a szegedi Tornádó Team sportolóival felálló magyar csapat elutazását a görkorcsolyázók Európa-bajnokságára – nehezítette az edzéseket, hogy ketten érettségiztek, mások pedig betegséggel küszködtek.A rekkenő hőségben majdnem az első napon meglepetés született: Hunyadi Anna az 5000 méteres pontversenyben nyolcadik lett, egy ponttal maradt le a dobogóról. Ugyanebben a kategóriában a tizenkettedik lett Szögi Tamás.

Kopilovic Eleonóra nagyszerűt futva került be a 100 méteres döntőbe, ahol a nyolcadik pozíciót érte el. Erős mezőny jött össze az 1000 méteres pályaversenyre, de Kopilovic fináléba jutása így is csak századmásodperceken múlt. Gardi Dominika viszont a döntőbe került, ahol az ötödik helyig menetelt, míg a 15 ezer méteres eliminációban bronzérmes lett.A pályaváltóban a negyedik, míg utcai pályán a hatodik helyet szerezte meg a szegedi Kopilovic, Gardi duó tatabányai társukkal kiegészülve. Mindkét szegedi lány indult a maratonon is. Többen feladták a versenyt a körülmények miatt, de ők nem: Gardi a tizenkettedik, Kopilovic a tizennegyedik helyen végzett.Először korcsolyázott magyar színekben Fábián Dieterle, aki a felnőttek 500 méteres kategóriájában a tizedik helyen ért célba. A pályaversenyeken már többször megvillantotta tudását Erdős Dávid, aki a 10 ezer méteres pontversenyben a tizenegyedik helyet szerezte meg. A maratonon több körön át vezette a versenyt, nyolcadik helyével pedig Európa legjobb maratonistái közé került be.A nyár hátralévő részében a Tornádó Team két junior A-s görkorcsolyázójára várnak még feladatok: Kopilovic Eleonóra és Gardi Dominika augusztusban a tajvani Universiadén versenyez, azt követően pedig a kínai junior-világbajnokságon vesznek részt.