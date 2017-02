Bronzért játszanak a címvédő ellen: Naturtex-SZTE-Szedeák-Körmend online 17.30-tól

Magabiztos az új Audi Q5 - magyar szívvel

Az őszi Párizsi autószalonon mutatkozott be az Audi Q5 új nemzedéke, az autó azóta Szegedre is megérkezett. Egy hétvége és egy budapesti retúr erejéig mi is kipróbáltuk és meggyőzőnek találtuk a szegmensében versenyképes középkategóriás szabadidő autót.