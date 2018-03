Bronzot ért a szentesi táncosok magyar virtusa

Három év gyakorlás

Boldog csoportszelfi. A szentesi táncosok sporttörténelmet írtak harmadik helyükkel. Fotó: Szilver TSE

80 alakváltás

Pécsi világbajnokság

Egyedi volt az Európa-bajnokság hangulata. Fotó: Szilver TSE

Készülnek a folytatásra

A szentesi Szilver TSE standard formációs csapata képviselte Magyarországot a Szocsiban megrendezett Európa-bajnokságon, ahol fantasztikus sikert elérve egy orosz és egy német rivális mögött a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A magyaros varázslat titkairól faggattuk őket.– Hatalmas élményt jelentett számunkra a kontinensviadal. Maga a város elképesztő az olimpiai parkkal, a Forma–1-es pályával, lenyűgöző hangulatával. A verseny rendkívül színvonalas volt, erős csapatok jöttek össze kiváló produkciókkal. Az előzetes esélylatolgatások során titokban reménykedtünk abban, hogy elcsíphetünk egy érmet, de azt is tudtuk, hogy ehhez a legjobbunkat kell hoznunk, és nem nagyon hibázhatunk. Óriási öröm, hogy összejött, leírhatatlanul boldogok és büszkék vagyunk – kezdte a beszámolót Prozlik Anna, a bronzérmes csapat egyik táncosa, aki 2009 óta tagja a formációs csapatnak.Elárulta, hogy a Hungarian Spirit nevű koreográfiát harmadik éve gyakorolják és táncolják. A formációs tánc íratlan szabályai szerint ez a produkció búcsúesztendeje, hiszen három év és három világverseny után illik változtatni, újítani, frissíteni. Ahogy a név is mutatja, vérbeli magyar koreográfiáról van szó magyaros zenével, kis csárdással, amely minden fellépésük során lázba hozza a külföldi közönséget. A népi motívumokat tükröző ruhák elkészítésében a szülők, nagyszülők és az egyesület munkatársai is segítették Szatmári-Nagy Szilvia klubvezető munkáját, a páratlan kalocsai hímzés csodálatos kísérőjévé vált a Hungarian Spiritnek.Az egység másik tagja, a másfél évtizeddel ezelőtti kezdetek óta a Szilverben táncoló Kósa András szerint az Eb-bronzérmes koreográfia legnagyobb erőssége éppen az egyedisége és magyarsága.– Büszkék vagyunk a magyarságunkra, ehhez még további pluszt ad ez a magyaros koreográfia, ami nemcsak unikális, de egységes is, ettől nagyszerű – véli a 11-szeres magyar bajnok fiatalember.A formációban egyébként nyolc páros táncol egyszerre (valamint van egy pótpár is), folyamatos alakzatváltozásokat hajtanak végre, többek között egyenes sorokat, átlókat, köröket, háromszögeket, félkört, gyémánt formát rajzolnak ki. A hangsúly az összhangon, a precizitáson, a látványon, a lendületen, a dinamikán van.– Nem könnyű együtt mozogni, a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a párok teljes mértékben szinkronban mozogjanak együtt térben és időben. Ehhez a rendkívül sok gyakorlás mellett arra is szükség van, hogy emberileg is jól kijöjjünk egymással, ami itt, a Szilvernél maximálisan adott – mesélte Prozlik Anna.A Hungarian Spiritnek egyébként a körülbelül 80 alakzatváltás is erőssége, amit a pontozók nagyra értékelnek – ezt már László Csaba edzőtől tudjuk meg. A mester szerint egyébként a Szilver-formáció szokásához híven Szocsiban is lassan melegedett be, az első körben sokat hibázott, aztán a döntőben kiváló teljesítményt nyújtott. Mint mondja, a sikerben elévülhetetlen érdemei vannak az orosz szakembernek, a világ- és Európa-bajnok formációt irányító Alekszej Litvinovnak, aki tanácsaival és munkájával a Szilvert is segíti.– Alex utolérhetetlen koreográfus, hatalmas egyénisége a mi formációnknak is. Nemcsak a módszerei egye-diek és célravezetők, de az is nagyszerű benne, hogy nem ellenfélként tekint ránk, teljes egészében átadja a tudását és tapasztalatát, büszke a Szilvernél vállalt szerepére – világítja meg kollégája tevékenységének jelentőségét László Csaba.Orosz és német csapatokkal kell majd megküzdeniük a jó helyezésekért a szentesi táncosoknak a novemberi, hazai rendezésű pécsi világbajnokságon is. A Szilver-különítmény tagjai szerint ha minden összejön, ott sem elképzelhetetlen a dobogó, ami óriási fegyvertény lenne, hiszen magyar alakulat még nem jutott ilyen magasságokba. De hogyan lehet addig is tökéletesíteni a produkciót?– A szinkron finomhangolása mellett az erőnlétet kell fejlesztenünk sok fizikai edzéssel, hogy még robbanékonyabbak és dinamikusabbak legyünk – fogalmazta meg a teendőket Kósa András.A tréner szerint az oroszok nagy előnye, hogy egyénileg képzettebb táncosok, így ezen a területen van még mit javulniuk a mieinknek.– El kell ismerni, komoly mentalitásbeli különbség van az orosz, illetve a nyugat- és közép-európai táncosok között. Az oroszok nagy harcosok, és rengeteget gyakorolnak, mi sokkal kényelmesebbek vagyunk. Alex például nagyon vicces edző, ugyanakkor rendkívül szigorúan követel. Ha ők másfél órát gyakorolnak, az végig koncentrált munka, nincs bohóckodás, lazaság, csak a koreográfia részleteire összpontosítanak. Az is a módszerének része, hogy két-három pár mozog együtt pici blokkokban, a többiek pedig figyelnek és okulnak. Szóval ebből kell tanulnunk, illetve egyénileg kell fejlődniük a párosaink tagjainak. Rendkívül sokat kell még dolgoznunk novemberig, hogy meglegyen az összhang – szögezi le László Csaba, aki bízik benne, a hazai pálya előnyét élvezve a magyaros hangulatú produkcióval nemcsak a publikumot, de az ítészeket is elvarázsolják majd Pécsett.Ha már magyaros hangulat, a Hungarian Spirit utolsó fellépése lesz a baranyai, ám a Szilvernél természetesen készülnek a folytatásra, tervezik a jövőt.– Egyelőre természetesen a vb a kiemelt cél, ami meghatározó lesz a formáció életében. Biztos vagyok benne, hogy lesznek változások, ami teljesen természetes, hiszen amikor új szakaszba vágunk bele egy új produkcióval, az hároméves elköteleződést jelent, amit nyilvánvalóan nem mindenki tud és akar vállalni. Ebben a formációban sokan már tánctanárok, tehetséges kis tanítványokat is nevelgetnek, vagy tanulnak, dolgoznak a tánc mellett, azaz más jellegű kihívásoknak is meg kell feleljenek.A színvonalból mindenesetre nem szeretnénk engedni, büszkék vagyunk az építményünkre, tehát igazán jó táncosnak kell lennie annak, aki be akar majd kerülni a csapatba – összegez Szatmári-Nagy Szilvia, a klub vezetője.