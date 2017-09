Bubori Kornél Angliában: Itt tényleg minden a fociról szól

Szerencsés helyzetbe került Bubori Kornél, a korábbi NB II-es szegedi labdarúgó, az L-IT SZEAC edzője, aki a női utánpótlás-válogatott erőnléti edzőjeként egy burton-upon-trenti konferencián pillanthatott be az angol válogatott edzőközpontjának kulisszái mögé.



– A Catapult nevű cég hívott meg minket, ők gyártják azt a szerkezetet, amely GPS-alapú mérésekkel monitorozza a játékosok mozgását. Ez a terület a női utánpótlás-válogatottaknál hozzám tartozik. A St. George’s Parkban voltunk, olyan ez az angol futballnak, mint nekünk Telki – mesélte Bubori, aki a válogatottnál ellátott pozíciója mellett a RedZone Sport szakmai vezetője és erőnléti edzője.



– Sok új információt kaptam a rendszer fejlesztéséről, a jövőről, és volt lehetőség beszélgetni kollégákkal a tapasztalatokról. Az edzőközpont lenyűgöző, egy impozáns szállodával a közepén. Már a szállodába belépve magával ragad a hangulat: mezek, díjak, dedikált labdák, videók a nyári női Eb angol góljairól. Külön szárnyak vannak kialakítva: a nőknél és a férfiaknál is elkülönül az utánpótlás és az A csapat. Próbáltam besétálni a külső területet – nem biztos, hogy sikerült, mert óriási. Tizennégy edzőpályát, egy fedett nagypályát és egy centerpályát számoltam. Talán mondanom sem kell, hibátlan minőségű volt az összes mű- hely. Beszélgettem a recepcióssal, mert szép számmal voltak a szállodában kisgyerekes családok. Elmesélte, hogy Angliában a labdarúgónak készülő gyerekek ajándékba kapják, hogy eltölthetnek egy hosszú hétvégét ott, ahol a válogatott is készül. Csak két napot töltöttem ott, de ez idő alatt is átjött: itt tényleg minden a fociról szól – tette hozzá Bubori Kornél.