Búcsú, első fejezet: Naturtex-SZTE-Szedeák-Paks (félidő) 31-50

III. negyed

II. negyed

I. negyed (16-22)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középcsapat, középház, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 300 néző. Vezeti: Praksch, Farkas G., Kovács N.: Boltics, Vágvölgyi, Wirth, Kovács Á., Sulovics.: Kerpel-Fronius G., Bonifert B., Mike, Révész, Goldring.: Andjelko Mandics.: Hinds, Ruják, Barnies, Eilingsfeld, Guinn.: Medve, Tarrant, Ogunyemi, Garamvölgyi, Gulyás.: Schmidt Béla.Jöhet a második félidő.triplájára felelnek gyorsan a paksiak 34-53.ezt közelről oldotta meg 36-55.büntetői 38-55. Beszór egy triplát, egyből szorosabb 41-55.Hinds, ez is tripla 16-25.közelije, 18-25 után csere, jön Bonifert Bendegúz és Mike János. A szegedi kispadnak magyaráz a játékvezető, a következő "kihágásnál" technikait kapnak. Hiábakosara, tíz pont fölé hízik a paksi előny 20-31.büntetőjével 21-31. Összeveszett a két kispad, mindkettőnek technikait adnak a sporik. Tarrant kosaraival 21-34.közelije jó 23-34.triplája bent, időt kérnek a vendégek 26-36. Meglép az Atom, szegedi időkérés a válasz 26-41-nél. Révész a pályán. Nem fújnak be egy paksi lépéshibát, ellenben Wirthnek adnak egy technikait 26-46. Felváltva szidják a három játékvezetőt a szegedi nézők. Goldring a pályán, ki is oszt egy gólpasszt28-48.kosara, majd Hinds zsákol nagyot 30-50.büntetőjével alakult ki a félidei 31-50-es állás.kosarával vezet a Szedeák 2-0. Barnies, majd Guinn 2-5. Még két vendégkosár, 2-9-nél időt kér Mandics.duplázza meg a szegedi pontok számát 4-9.is hozzátesz 6-9. Álmos kis meccs, a vendégek elhúznak 6-14-re. Megjöttek a pontok:éstalált be 14-19. Hinds triplája az utolsó másodpercekben jön, 16-22 negyed vége.köszöntünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból, tartsanak velünk!

Korábban

Jövő szombaton, a középszakasz középházának zárásán a Kaposvár érkezik majd az újszegedi sportcsarnokba.A mérkőzésen egy ünneplésre biztosan sor kerül majd: ekkor köszönti a szegedi klub az U20-as csapat játékosait, amely az egyesület fennállása során először megnyerte a magyar bajnokságot. Nem lesz nehéz „összeterelni" a keretet, a legtöbben ugyanis pályára lépnek a felnőttek meccsén is.A Szedeák kevesebb mint 48 óra alatt a második bajnokiját játssza, hiszen szerdán még Pécsett szerepelt, és kapott ki tíz ponttal 97–87-re.A szegedieknél a három sérült alapember, Juhos Levente, Andrija Csirics és Josh Fortune hiányában biztosan több lehetőséget kapnak majd a fiatalok Andjelko Mandics vezetőedzőtől.A Naturtex az alapszakaszban oda-vissza legyőzte a Paksot: hazai pályán nagyon simán, 86–54-re, idegenben pokoli izgalmas találkozón, 78–76-ra. A középszakaszban három hete 68–59-re kapott ki Pakson a Szeged.A meccsnek egyedül a vendégek számára van tétje, akik még harcban állnak a rájátszásba jutásért.6. Pécs 32 18 14 2596 – 2597 0.7817. Zalaegerszeg 31 16 15 2573 – 2532 0.7588. Atomerőmű 31 15 16 2458 – 2485 0.7429. Kaposvár 32 15 17 2573 – 2602 0.73410. Szedeák 32 12 20 2436 – 2478 0.688