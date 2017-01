Bujka Barbara: nálunk is a legjobb lett a világklasszis

Remek és mozgalmas éve volt Bujka Barbarának. Már rögtön januárban tevékeny részt vállalt a magyar női vízilabda-válogatott Eb-győzelméből Belgrádban, ahogy klubcsapatában, a Szentesben is vezér volt. Egészen a nyár végéig, amikor két év után elhagyta a Kurca-partiakat, és a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetemhez igazolt.A riói olimpián a negyedik helyig jutott nemzeti együttesünkkel, valamint beválasztották a női vízilabdatorna All-Star csapatába is centerposztra. Az év női sportolója tehát Bujka Barbara vízilabdázó lett, aki bár nagyon szeretett volna lapunk díjátadóján részt venni, de hetekkel előre lefoglalta már repülőjegyét Németországba, így távollétében szegedi csapattársa, Gémes Anett Alexa vette át az elismerést. Barbara szüleivel töltötte kint a karácsonyi ünnepeket, sokáig azonban nem lehet a pihenésé a főszerep, mivel a két ünnep között válogatott-összetartás, január első napjaiban pedig már klubedzések és bajnoki várt rá.– Óriási megtiszteltetés, ha egy ilyen díjat kaphat az ember. Jó évet zártam, Európa-bajnok lettem a válogatottal. Bár a Szentessel nem végeztünk hibátlan évet, a nyáron jól döntöttem, amikor Szegedre igazoltam. Remélem, sok ehhez hasonló kiváló évem lesz még a pályafutásom során, valamint a hazai rendezésű világbajnokságon is maradandót szeretnék alkotni – nyilatkozta Bujka Barbara.