Bujka visszatérése igazi csemege: szoros pólóderbi is lehet Szegeden

Kezdjük az izgalmasabbnak tűnő szegedi ütközettel, hiszen több szempontból is igazi pólócsemege lesz. Ma 18 órától az ellenfél egy nyáron alakult szakosztály lesz, az FTC ugyanis – az Európa-kupa-aranyérmes férfiak mellé – női csapatot is alakított. Ez a lépés jót tesz a magyar női pólónak, a Szeged viszont az egyik legnagyobb vesztese volt, hiszen egyetlen válogatott játékosát, a tavaly kulcsszerepet kapó Bujka Barbarát is elcsábították a zöld-fehérek.



A világklasszis center pótlását lehetetlen megoldani, de a Szeged helytáll a bajnokságban, sőt, hét forduló után csupán egy győzelemre van az FTC-től. Megvan tehát a lehetőség, hogy beérjék a fővárosiakat, ráadásul pont a Szentes bizonyította be, hogy ez nem lehetetlen küldetés. A Kurca-partiak az előző fordulóban az utolsó negyedben is döntetlenre álltak a Fradi ellen, és csak a végjátékban húzták be Bujkáék a bajnoki pontokat. Ha tehát a Szeged koncentrált játékkal rukkol elő, ebből még bármi lehet.



A Hungerit-Szentes ma 18.30- tól a veretlen és éllovas Dunaújvárost fogadja, a hazaiak számára tehát a helytállás lehet a cél, illetve az, hogy hazánk egyik legjobb egyesületétől minél többet ellessenek a Kurca-parti fiatal tehetségek. Képes az együttes megszorongatni esélyesebb ellenfeleket, de ahhoz, hogy ezt újra bebizonyítsák, valamit ki kell találniuk Gurisatti Gréta semlegesítésére, a góllövőlistát vezető pólós átlagban ötször talál be egy bajnokin.