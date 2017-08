Bunyó a Tesco parkolóban: Filó Andor visszatért - fotók

Insignia, a korrekt üzleti ajánlat

Kilenc évig volt piacon az Opel Insignia első generációja, a 2008 nyarán bemutatott középkategóriás limuzin azóta is a német gyártó zászlóshajója. Mi is kipróbáltuk a 2009-ben az Év autója címet is elhódító modell új változatát.