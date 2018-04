Centiken múlt a Szeged 2011-gól

Szeged 2011-Grosics Akadémia–Gyirmót FC Győr 0–0

Merkantil bank labdarúgó NB II, 30. forduló. Gyula, Grosics Akadémia,300 néző. Vezette: Gyarmati II. Tibor (Garai, Pápai).

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Alekszics – Achim Á., Tóth G., Farkas M., Gergényi – Coroian – Szabó P., Nicorec (Tóth M., 61.), Germán (Povázsai, 80.), Zabari (Fejős, 68.) – Zádori. Asszisztens-edző: Goran Kopunovics.

Gyirmót: Rusák – Villám, Lázár, Szilvási, Présinger – Kiss M. – Achim Z. (Nagy P., 56.), Horváth R., Paku (Laki, 84.), Varga P. (Szalánszki, 52.) – Sandal. Edző: Szepessy László.

Sárga lap: Fejős (69.), ill. Villám (91.).



A 30. fordulóban a dobogóért hajtó Gyirmót FC Győr látogatott Gyulára, és a látottak alapján elmondható: örülhet az egy pontnak.



Goran Kopunovics: – Sajnálom a csapatot, mert több abszolút ziccert kidolgoztunk és ki is hagytunk, és akkor egészen más lett volna a második félidő. Az, hogy többet járatta a labdát a Gyirmót, csak statisztikai adat. Centik hiányoztak a gólhoz, közelebb voltunk a sikerhez, mint az ellenfelünk. Csak így tovább, és egyúttal büszke is vagyok a játékosokra. Talán most a Gyirmótnak kell örülnie a szerzett egy pontnak. Jó, hogy nem vagyunk kiesőhelyen, és ez a Gyirmót csak a tavaszi eredmények alapján az első helyen áll.



További eredmények: Győr– Nyíregyháza 1–0, MTK– Kazincbarcika 4–1, Csákvár– Vác 2–1, Siófok–Szolnok 4–0, Zalaegerszeg–Budaörs 1–2, Mosonmagyaróvár–Dorog 2–1, Sopron–Soroksár 0–1, Cegléd–Békéscsaba 0–2, Kisvárda–Budafok 4–2.



A bajnokság állása

1. MTK 30 23 2 5 70 – 29 71

2. Kisvárda 29 18 6 5 51 – 29 60

3. Békéscsaba 30 15 6 9 50 – 32 51

4. Gyirmót 29 14 7 8 49 – 35 49

5. Nyíregyháza 29 13 9 7 45 – 31 48

6. Budaörs 29 13 8 8 57 – 43 47

7. Győr 30 13 6 11 41 – 40 45

8. Vác 29 11 8 10 37 – 32 41

9. Soroksár 29 11 8 10 34 – 32 41

10. Cegléd 28 10 8 10 28 – 36 38

11. Szolnok 29 11 4 14 31 – 41 37

12. Csákvár 29 10 7 12 36 – 50 37

13. Siófok 29 9 6 14 32 – 38 33

14. Kazincbarcika 29 9 6 14 28 – 42 33

15. Dorog 29 7 11 11 34 – 37 32

16. Mosonmagyaró. 29 7 11 11 26 – 35 32

17. Szeged 2011 29 7 10 12 22 – 31 31

18. Zalaegerszeg 29 8 6 15 29 – 44 30

19. Budafok 30 7 9 14 30 – 44 30

20. Sopron 28 1 10 17 18 – 47 13