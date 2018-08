Címvédőt vert a Szedeák - galéria

Csak egy próbázóját tesztelhette Andjelko Mandics a szezon első, zárt kapuk mögött lejátszott edzőmeccsén: a Szolnok elleni találkozót ugyanis lábujjsérülése miatt Tyrell Green kénytelen volt kihagyni. Nenad Sulovics szerezte az új idény első szegedi kosarát: a Boltics és közte való kapcsolat úgy tűnt, cseppet sem kopott a nyáron. Juhos Levente is jól kezdett, vezérletével 14-8-ra meglépett a Szedeák - ezt a különbséget pedig még növelni is tudta a Naturtex a negyed végéig. Sok lehetőséget kaptak a magyar fiatalok, már a második negyed közepén csak az ifjú hazai játékosok voltak a pályán szegedi részről. Mindez az eredményen alig látszott, a Szolnok ugyan közelebb tudott férkőzni, de nagyszünet előtt visszaállt a tíz pont körüli különbség.Hasonló mederben folytatódott a meccs, amelynek utolsó öt percére tizenötpontos szegedi előnnyel érkeztünk meg, és ismét öt magyar fiatal volt a pályán a Szedeákban. A Szolnok ugyan zárkózott, de végül két pont megmaradt a Naturtex előnyéből, így az idény első meccsén elkapták a Szolnokot Marko Bolticsék. Legközelebb a Szedeák szerdán a Nagyvárad vendégeként játszik felkészülési mérkőzést.Férfi kosárlabda felkészülési mérkőzés, zárt kapuk mögött. Vezette: Nyilas I., Varga Z., Tóth C.Szedeák: Boltics 2, Wirth 12/6, Davis 12, Juhos 17/12, Sulovics 17. Csere: Mike 3, Mayer 4, Vágvölgyi 6, Bonifert 4, Révész 3, Kerpel-Fronius 3, Varga Á., Edző: Andjelko Mandics.Szolnok: Rowsey 16/9, Murphy 13/3, Vojvoda 17/9, Kovács P. 3, Tóth Á. 6 Csere: Andrics 2, Milosevics 14, Benke 6, Taiwo 4. Edző: Dragan Alekszics.Andjelko Mandics: - Ilyenkor nem az eredmény az elsődleges, de ha lehet nyerni, akkor miért ne nyernénk? Mindenki kapott lehetőséget, ez is volt a célunk, hogy lássuk, pillanatnyilag milyen állapotban vagyunk fizikailag és mentálisan - jobb volt, mint vártam. Sok jó döntésnek köszönhetően jó helyzetekből dobhattunk.