Club Expresszó I. Senior Pro Liga: megyei dominancia

A végeredmény: 1. Gól Söröző Csengele, 2. Cimborák, 3. Mates Team, 4. Hotel Centrum.

A torna különdíjasai, a gólkirály: Bárányos Zsolt (Hotel Centrum) 9 találattal; a legjobb játékos: Durasevics Szasa (Cimborák), a legjobb kapus: Kovács Krisztián (Gól Söröző Csengele).

A győztes csapat tagjai: Kovács Krisztián (kapus), Lapsánszki Tamás, Kovács Zoltán, Koncz Zsolt, Krucsó Ákos, Kothencz Péter, Bány Tamás, Tóth Attila, Lóczi Péter, Kiszner Antal, Erhardt Szilárd.

Ahogyan a januári nyílt tornán, úgy a szenioroknál sem hiányozhattak az egykori NB I-es labdarúgók a pályáról. A torna gólkirálya a válogatottat, a Vasast és a Honvédot is megjárt Bárányos Zsolt lett kilenc találattal. Sistergős bombákkal és jó védekezésével hívta fel magára a figyelmet az exfradista Budovinszky Krisztián, a torna legjobb játékosának pedig Durasevics Szasát választották.Az utolsó pillanatban a szolnoki csapat betegség miatt lemondta a szereplést, így végül tizenegy gárdával rendezték meg a hagyományteremtő eseményt a 35 éven felüliek számára. A negyeddöntőbe négy Csongrád megyei alakulat jutott be, ketten pedig egészen a fináléig meneteltek. Tapogatózó játékot és 0–0-s első félidőt hozott a Gól Söröző és a Cimborák döntője. A második játékrészben gyorsan előnyhöz jutottak a csengeleiek. Eldőlni látszott a vándorkupa sorsa 3–0-nál, de az utolsó öt percben kétszer is betalált a Cimborák. Az egyenlítés már nem jött össze a szegedieknek, így a Club Expresszó I. Senior Pro Liga győztese a Gól Söröző Csengele lett.