ContiTech Szeged Diapolo: Basara nélkül várják a rangadót

Rangadó lesz tehát a sátor alatt, egy közvetlen rivális érkezik, méghozzá nem akármilyen előzmények után. A felsőházi középszakasz idegenbeli mérkőzésén ugyanis a Tisza-partiak 6–2-re vezettek, majd 10–10-es döntetlent harcoltak ki – a hajrában Sánta Dániel egyenlített. Ilyen izgalmakra lehet ugyan számítani szombaton 15 órától is, de most csak a győzelem számít.



A szegediek ugyanis kellemetlen széria után várják a derbit: az Eger ellen majdnem összejött egy bravúr, de sajnos a második negyedben túlzottan elengedték a hevesieket, aztán jött egy váratlan és nagy pofon Miskolcon, ahol 17–11-re kapott ki a Varga-legénység.



Ráadásul a vereség pluszáldozattal is járt, hiszen ezen a meccsen Ivan Basara vállproblémája kiújult. Az elmúlt hetekben is többször hiányzott vállsérülése miatt, most újra kidőlt a sorból, és egyelőre nem tudni pontosan, mennyi időre. A csapat reméli, hogy mihamarabb visszatér Basara, akin kívül viszont szerencsére se sérültje, se eltiltottja nincs, így a szerb légióst leszámítva teljes a keret.



Nem lesz egyszerű menet, a Fradi ugyanis remek formában van: az előző fordulóban az OSC ellen végig szoros, ki-ki meccset játszottak a zöld-fehérek, ezt megelőzően pedig az Európa-kupa döntőjébe jutottak, ahol majd a román Digi Oradea lesz az ellenfelük. Ettől persze nem ijed meg a ContiTech Szeged Diapolo, ezt éreztük is élőben az edzésükön – az ott szerzett tapasztalatokról bővebben szombati számunkban írunk.



Az összecsapásra szokás szerint 1000 forintért lehet jegyet váltani, ami viszont szokatlan lesz: a mérkőzés utáni rendezvény miatt majd csak az uszoda hátsó kijáratánál lehet távozni.



A bajnokit az M4 Sport élőben közvetíti.