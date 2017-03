ContiTech Szeged Diapolo: beérnék a riválist

Varga Péter visszatérhet a szegedi kispadra. Fotó: Karnok Csaba

A középszakasz felsőházában ugyanis a Tisza-partiak egy győzelemmel pontszámban beérhetik ötödik helyen álló riválisukat. Ehhez olyan támadójátékra és kitartásra lenne szükség, amit az Eger ellen láttunk Pelleiéktől, a védekezésen viszont javítani kell.Ebben már a mérkőzésen is Varga Péter vezetőedző segít majd, hiszen lejárt az eltiltása, de Chilkó Mártoné még tart, rá nem számíthat a Szeged. Mindenki másra vélhetően igen, hiszen a szombaton még sérüléssel bajlódó Ivan Basara és Illés Sándor is gyógyulófélben van, őket már szeretné bevetni a mester. Szükség is lesz rájuk, hiszen az előző szezont még újoncként 10. helyen záró miskolciak idén már nagyon veszélyesek. Pláne hazai pályán, ahol a Ferencváros és a BVSC ellen is pontot tudtak szerezni.

A Metalcom-Szentes is idegenben szerepel, a Kurca-partiak ma 19.30-kor az UVSE vendégei lesznek. Somogyiéknak nem más a céljuk, mint hogy megszerezzék első győzelmüket az alsóházban, és erre papíron a KSI mellett a másik fővárosi rivális ellen van a legnagyobb esélyük.