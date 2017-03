ContiTech Szeged Diapolo: hatodikok már nem lehetnek

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, felsőház, 7. forduló. Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 300 néző.Molnár P., Petrovics.Csiszár (4 védés) – Decker, HOSNYÁNSZKY 4, LŐRINCZ 2, KOVÁCS 2, Erdélyi 1, Hárai 1. Csere: Angyal 2, Csucskovics 1, Kürti, Vapenski, BEDŐ 2, Biros B. 1.Molnár (9 védés) – Sánta 1, Pellei, Sedlmayer 1, Kiss Cs. 1, Manhercz Á. 2, Chilkó. Csere: Palotás, Vukicsevics 1, Illés 3, Nagy M.7/2, ill. 11/2.–, ill. 1/0.Decker.Továbbra is nyeretlen a ContiTech Szeged Diapolo a férfi vízilabda OB I középszakaszának felsőházában, de nem is a szerda esti bajnokitól vártuk azt, hogy megtörjön a jég. Az ellenfél ugyanis az idei szezonban mindössze egy vereséget szenvedő Eger volt, ráadásul idegenben.A pár éve még jóval szorosabb csatákat hozó párosításban a második negyed elején volt utoljára szoros az összecsapás, amikor 3–4-re felzárkózott a Szeged, de utána a hevesi klasszisok góljaival folyamatosan megléptek a hazaiak.A végén már tehát csak a különbség volt kérdés, az eredmény 16–9 lett az Egernek. A vereségre tehát lehetett számítani, bár reménykedni is a bravúrban, hiszen egy idegenbeli sikerrel lett volna esélye a Szegednek, hogy a saját kezébe vegye a sorsát. Így viszont ez a sansz elszállt, ami praktikusan a következőt jelenti: a hétközi bajnokik eredményeitől függetlenül a zárófordulóban – szombaton 18 órakor – a Miskolc elleni rangadón a Szegednek nem a saját kezében lesz a sorsa. A tabellán előtte álló BVSC jobb helyzetben van, arról nem is beszélve, hogy a szegediek mögött álló Vasassal csatázik hétvégén, amiből még bármi összejöhet, tekintve, hogy a Vasas nemrég óriási meglepetésre Miskolcon is nyerni tudott.– A védekezésünk sokszor lyukas volt, egyéni hibákból kaptunk könnyű gólokat, ezt ki kell javítani szombatig. Lehettünk volna picit bátrabbak.