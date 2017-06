ContiTech Szeged Diapolo: teljes csapatcsere lesz

Jövőre is Varga Péter (balra) marad a ContiTech Szeged Diapolo vezetőedzője. Fotó: Kuklis István

Soroljuk: Manhercz Krisztián és Sedlmayer Tamás a Fradihoz, Sánta Dániel a Miskolchoz, Pellei Frank, Nagy Márton, Meixner Marcell és Palotás Gergely a Metalcom-Szenteshez, Manhercz Ádám és Illés Sándor a Honvédhoz, Chilkó Márton pedig a Pécshez igazolt.A ContiTech Szeged Diapolo férfi vízilabdacsapatát ők elhagyták, ahogy a két légiós, Vukicsevics és Basara is távozik, de következő állomásuk még kérdéses. Kiss Csaba jövője is, aki információink szerint várhatóan inkább edzői feladatokat lát el az utánpótlásban, de ez a felállás még változhat. A lényeg: sportnyelven szólva szinte teljes sorcserére kényszerül a Tisza-parti együttes, de ez már csapatcserének is nevezhető.

A tárgyalások már folynak, nyolc-kilenc fiatal érkezése a szóbeli megegyezések révén már biztosnak tűnik, ami előrevetíti: az együttes a következő szezonban az eddig megszokottól eltérő, szerényebb célokért küzdhet majd az OB I-ben. Őket várhatóan egy-két hét múlva be is jelenti a vezetőség, az újjáalakult keret pedig július 31-én meg is kezdi a munkát. A szakmai stáb nem változik, Varga Péter marad a vezetőedző.A szponzorokkal is tárgyal a klub: a ContiTech már biztosan marad, a Diapolóval még folynak az egyeztetések. Az újszegedi sportuszoda felújítása miatt kérdéses, hol edz majd a gárda a nyáron. Hódmezővásárhely is képben van, de a szegedi városvezetéssel is egyeztetnek a lehetőségekről.