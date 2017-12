ContiTech Szeged: vereséggel zárták 2017-et

Tetszett

A szegedi vízilabdacsapatnak van egy lelkes B-közepe, amely ebben a helyzetben is kitart a csapat mellett. Ez a tízfős brigád az évek alatt sok győzelmet látott, most viszont még egyet sem, mégis lelkes és hangos.



Nem tetszett

Hihetetlen rutintalan még a Szeged, tele fiatal játékossal, akiknek ez az első idénye a legjobbak között. Azonban nem szabad ennyi lehetőséget kihagyni, mert most is akadtak ziccerek, amik ha bemennek, szorosabb a meccs.

Férfi vízilabda E.ON OB I, B csoport, 9. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 200 néző. Vezette: Vogel, Kovács Cs.MOLNÁR (7 védés) – Sikter, Baróthy, Berki 1, Szilvasán P., Irmes 1, Fodor 1. Csere: Prikk (kapus), Zsigri, Korbán, Szepes, BÖRCSÖK 1, Mickics, Rácz-Fodor.Varga Péter.Józsa (6 védés) – CHILKÓ 2, CSABA 4, Csacsovszky A. 1, CSACSOVSZKY E. 2, Szatmáry 1, Horváth 1. Csere: Barát (kapus), Krizsán 1, Lajkó, Opacak 1, Safrankó, Zerinváry, Sebestyén.Lukács Gergely.3/2, ill. 7/4–, ill. 1/0.A lelkes szegedi B-közép ismét dobokkal érkezett a meccsre. Molnár Dávid bravúrjával indult a meccs, a szegedi kapitány ötméterest hárított. Jött két gyors pécsi kontra, amit Csaba váltott gólra, így a 3. percben 2–0-ra léptek el a vendégek. Ezután hiába védekeztek jól a szegediek, nem sikerültek a támadások, egy emberelőny is kimaradt. És ahogy lenni szokott, jött a büntetés, Csaba és a Pécs harmadik gólja. A negyed utolsó percében végre tapsolhatott a hazai publikum, Börcsök szerezte a Szeged első gólját. Korbán még kihagyott egy ziccert, ezért kár volt.Hatalmas úszóverseny alakult ki a második nyolc percben, amelyből a PVSK jött ki jól, kétszer is beköszöntek a szegedi kapuba. A hajrában Berki szerzett bombagólt, ez javított valamit a helyzeten, 2–7.A harmadik negyed az immár megszokott volt, a fáradó Szeged nem tudott gólt szerezni, a PVSK viszont hármat. A negyedik negyed jól indult: Fodor Richárd remek gólt szerzett, 3–10. Ez a felvonás sokkal elfogadhatóbb volt, sikerült szorosabbá tenni. A hajrában élete első felnőtt OB I-es meccsét játszotta Prikk Botond, a serdülőkorú kapusnak biztos nagy élmény marad ez.Ezzel a meccsel véget ért az év a ContiTech számára, nem sikerült eddig a pontszerzés, de a bennmaradásért folytatott küzdelem csak az idény végén dől el. Mindenki reménykedik abban, hogy ez sikerül majd.– Többre számítottam... A meccsünket azzal a kifejezéssel lehetne jellemezni, amit az élelmiszeriparból ismerünk: nyomokban vízilabdát tartalmazott. Hat a hat ellen, amikor a megbeszéltek szerint védekeztünk, zavarba tudtuk hozni a Pécset, a következő védekezésben viszont nem ezt csináltuk. Nehéz egy ilyen meccset feldolgozni. El kell gondolkoznia néhány játékosnak, hogy miért is van itt.