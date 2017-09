Csaba Bélára emlékeznek

A klub a dzsúdót 1955-ben Szegeden megalapító Csaba Béla emlékére bonyolítja le első alkalommal a versenyét a diák A, B és C (10–12 évesek) korosztályú gyerekeknek, majd szintén először lesz házigazdája az ötödik évadát megkezdő Euroligának. Az események nyolc tatamin zajlanak majd, és várhatóan több mint 400 fiatal érkezik az egész napos rendezvényre.



– Örülök, hogy a legendás edzők, szakemberek emlékére már három helyszínen is rendeznek versenyt: ilyen Mórahalmon a Molnár Franciska-, Algyőn a Krajkó Gyula-, míg most Szegeden a Csaba Béla-emlékverseny – mondta Szabó Csaba, a Szatymazi SE elnöke.



A szombati viadalon Csaba Béla lányainak díját a legeredményesebb Csongrád megyei klub érdemli ki, míg a névadó a magyar cselgáncs posztumusz arany fokozatú kitüntetését kapja meg.