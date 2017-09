Csak a Hódmezővásárhelyi FC játszik otthon az NB III-ban

A SZEOL SC az NB III Közép csoportjának éllovasaként utazik ma Szentlőrincre.



– Figyelünk arra már az elejétől kezdve, hogy bármilyen eredményt is érünk el, ne reagáljuk túl – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője. – Képesek vagyunk még jobban játszani, ezért nem is bízhatjuk el magunkat. A Szentlőrinc masszív, otthon mindenkire veszélyes csapat.



A Mórahalom várhatóan játékrendszert vált a mai iváncsai találkozóra, így a három helyett négy védővel lép pályára idegenben a pontszerzés reményében.



A Makó az Iváncsa ellen 2–0-ra vezetett, mégis kikapott.



– A második meccs volt, amelyen a hosszabbításban kaptunk gólt – nyilatkozta Méhes Tibor, a Makó edzője.

– Ha ezt nézném, ötödikek lennénk. A helyzeteket kialakítjuk, de ha nem lőjük be, nem tudunk nyerni ma Kozármislenyben sem.



A HFC az egyetlen Csongrád megyei NB III-as csapat, amely hazai pályán játszik vasárnap.



– Gyakoroltuk a támadásokat, a felállt védelem elleni játékot – jegyezte meg Major László, a HFC edzője. – A Honvéd II. szó szerint játssza a futballt, fiatal, képzett akadémisták egészülnek ki a nagyoktól kapott labdarúgókkal. Ezt a csapatot kellene mindenáron megverni.



LABDARÚGÓ NB III, Közép csoport, 6. FORDULÓ. Szombat, 16 óra, Kozármisleny. Vezeti: Bana Gergely.

MAKÓ: 1–4–2–3–1

Vezetőedző: Méhes Tibor.

Cserék: 22 Verebélyi (kapus), 2 Takács J.,

6 Patai, 7 Tóth T., 8 Vajna, 11 Szil, 15 Csupity.



LABDARÚGÓ NB III, Közép csoport, 6. FORDULÓ. Vasárnap, 16 óra, Hód-

mezővásárhely. Vezeti: Hanyecz Bence.

HFC: 1–4–2–3–1

Vezetőedző: Major László.

Cserék: 12 Szatmári (kapus), 3 Tóth J., 17 Kökény, 9 Laczkó D., 19 Szabó M., 22 Darida.



LABDARÚGÓ NB III, Közép csoport, 6. FORDULÓ. Szombat, 16 óra, Szentlőrinc. Vezeti: Jakab Géza.

SZEOL SC: 1–3–4–3

Vezetőedző: Siha Zsolt.

Cserék: 95 Leindler (kapus), 8 Rabatin,

14 Gönczö, 22 Skribek, 27 Papp, 29 Péter.



LABDARÚGÓ NB III, Közép csoport, 6. FORDULÓ. Szombat, 16 óra, Iváncsa. Vezeti: Rózsavölgyi Dávid.

MÓRAHALOM: 1–4–2–3–1

Vezetőedző: Vojnics-Zelics Szása.

Cserék: 71 Halász (kapus), 10 Hrabovszki, 8 Zámbó, 17 Pócs D., 11 Juhász, 21 Várda, 94 Szalma.