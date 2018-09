Évekkel ezelőtt jött létre, a játékosok és a szurkolók is rendszeresen használják. Valahol egy célt, egy reményt, egy álmot valósít meg ez a kis mondat.



Sokan mosolyogtak rajta, hogy minden évben elhangzik a kezdéskor, mert akkor mindenki reménykedik, hogy végre sikerül valamit nyerni. Általában úgy fejeződött be ezek után az idény, hogy „Majd jövőre!".

2018 azonban egy egészen más szezon volt. 11 év után ismét együtt ünnepelt mindenki, magyar bajnok lett Szeged legnépszerűbb csapata.



Valahol azonban ennyi a dicsőség, a boldogság, hiszen mától jön az újabb feladat, megkezdődik az új szezon, kihívásokkal, izgalmakkal.



Egy bajnoknak mindig nehéz dolga van, így a 2018–2019-es szezon is kőkeménynek ígérkezik. Újból három fronton méreti meg magát a háromszoros magyar bajnok, a magyar bajnokság mellett az mk-ban és a Bajnokok Ligájában küzd majd hétről hétre. A világ legjobb klubcsapatai érkeznek majd Szegedre, topmeccseket láthatnak a nézők, akikre a csapat igazán büszke, hiszen jóban, rosszban kitartottak a szegedi együttes mellett.



Éppen ez adott és adhat erőt, mert ez egy hosszú, kőkemény idény lesz, reménykedve abban, hogy a MOL-PICK Szeged továbbra is halad „Csak előre!", a nagy álmok megvalósítása felé, ez pedig nem más, mint eljutni Kölnbe, a BL négyes döntőjébe.