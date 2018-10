Csak előre a Bajnokok Ligájában! Ma 17.30-kor MOL-PICK Szeged-RK Celje Pivovarna Lasko

Tudta?



Ez lesz a 172. fellépése a Szegednek az elitligában.

Eddig 79 győzelmet arattak, 13-szor játszottak döntetlent, és 79-szer vereséget szenvedett a PICK.

Az idei szezont remekül kezdték, három meccsen három győzelmet könyvelhettek el.

Rajtuk kívül a felsőházban a Vardar Szkopje és a Paris SG együttese százszázalékos.

Közelítenek az 5000. BL-góljuk felé, eddig 4736 találatot értek el.

Eddig hatszor találkoztak a Celjével. A mérlegük: 3 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség.

Az elmúlt három meccsüket megnyerték ellenük.

Legutóbb a 2016– 2017-es idényben csaptak össze, akkor idegenben 31–25-re, míg az újszegedi sportcsarnokban 27–22-re nyertek.

Remek formában játszik Mario Sostaric. Karikatúra: Hudi Dániel

Jön a hetedik Szeged–Celje párharc a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, ma 17.30-kor a magyar bajnok a szlovén aranyérmest fogadja az újszegedi sportcsarnokban.A hangulat garantált, ismét népes publikum tölti meg a lelátót, és bizony a kék szimpatizánsok mindig remek hangulatot teremtenek. Kell is a segítség, hiszen a MOL-PICK SZEGED remekül kezdte a szezont, eddig az összes meccsét megnyerte. Fontos is lenne a győzelem, mert egy esetleges újsabb siker egy remek pozíció megszerzését eredményezhetné.A Celje hét közben kölcsönbe megszerezte a Telekom Veszprém együttesétől a francia William Accambray-t, aki még nem kerül be a keretbe, így nem játszik a szegedi meccsen. A szlovénok is nagy önbizalommal készülnek a meccsre, az elmúlt fordulóban a Flensburgot 23–20-ra megverték, így megszerezték első sikerüket a 2018–2019-es szezonban. Mario Sostaric, a PICK szlovén játékosa – a 3. forduló legjobbjának választották meg a szurkolók – sok nagy csatát megélt még a Velenje játékosaként.– Ez otthon Szlovéniában olyan – kezdte az esélylatolgatást a jobbszélső –, mint Magyarországon a Szeged–Veszprém párharc. A rangadó, különleges hangulattal. Alaposan átalakult a nyáron a Celje, meghatározó játékosok távoztak, mégis nagyon komolyan kell venni őket. Jó passzban vagyunk. Ebből kell erőt merítenünk, hogy tudjuk, hogyan kell megnyerni egy meccset. Ez nagy előny! Jó lenne most ezt magabiztosan megszerezni, hogy ne kelljen az utolsó pillanatig izgulni.Bánhidi Bence is remek formában várja a mai összecsapást. A magyar válogatott beállós a Motor Zaporizzsja elleni meccsen hétszer talált be a kapuba.– Nagy butaság lenne leírni a szlovén együttest – nyilatkozta Bánhidi –, könnyelművé válni, mert éppen a Flensburg legyőzésével bizonyították, hogy bármire képesek. Egy edzőváltás mindig sokat lendíthet egy csapaton, ez most érződik a Celjén. De itthon kötelező nyernünk, fantasztikus közönségünkkel csakis ezt tudom elképzelni.A Nantes ellen a beállós átlépett egy bűvös határt: a MOL-PICK házi BL-góllistáján a százasok táborába tartozik. Most 108 gólnál jár.– Csodás érzés ilyen remek játékosok között olvasni a nevem! Minden kézilabdás szeret gólt dobni, különösen Európa legjobbjai között. Bízom benne, hogy növelni tudom még a találataim számát, de számomra a csapat a legfontosabb, az, hogy közösen nyerjünk, a meccs végén pedig együtt ünnepeljünk a szurkolóinkkal.