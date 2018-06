Csak erős hittel sikerülhet - Vasárnap 17 órától az NB II-ben maradásért: Csákvár-Szeged 2011-GA

Maximális koncentráció. Goran Kopunovics (jobbról) együtt küzd és érez a játékosaival. Fotó: Török János

Már nemcsak a saját kezében van a Szeged 2011-GA sorsa: meglehet, az is kevés lesz, ha a csapat vasárnap 17 órától nyer Csákváron, mert ha a Siófok legyőzi az MTK-t, a Zalaegerszeg pedig a Mosonmagyaróvárt, akkor 44 pontot szerezve (most 41 van) is kieshet a Szeged 2011-GA. Hol van már annak a tételnek az igazsága, amely szerint ha egy bajnokságban, az oda-vissza vágós rendszerben egy csapat annyi pontot gyűjt, amennyi fordulót lejátszik, biztos a bennmaradása!– Öt hónapja nem alszom nyugodtan. Meglehet, 44 ponttal és egymást követő 14 veretlenül megvívott meccsel a hátunk mögött is kiesünk... Megjegyzem, ez az utóbbi rekord az idei NB II-ben. Amit eddig el szerettem volna mondani a fiúknak, azt már többször is elmondtam. A magyar népet becsületesnek, egyenesnek ismertem meg, én pedig sportember vagyok, aki győztes mentalitással ment mindig pályára. Mindegy, hogy melyik helyen, az elsőn vagy a 18.-on végzek, úgy megyek fel és jövök le a pályáról, hogy büszke maradok. Először nekünk kell megoldani a saját dolgunkat, onnantól majd jöhet a számolgatás – nyilatkozta Goran Kopunovics, a Szeged 2011-GA asszisztens-edzője.A holnapi ellenfél, a Csákvár nélkülözi egyik legjobbját, Sándor Györgyöt, aki Londonban, a ConIFA-tornán szerepel Kárpátalja válogatottjával.– Nyilván ők benn maradtak, így könnyen lemondhattak róla. De az is lehet, hogy aki lehetőséget kap, és eddig kevesebbet játszott, motiváltabb lesz, csúszik-mászik majd. Nem különösebben kell, hogy érdekeljen az ellenfél, egy a lényeg: valahogy nyerjünk. Hogy változtatok-e? Túl sokra nincs lehetőségem. Vannak, akik ebben a helyzetben nem tudnak segíteni. Olyan játékos kell, aki tud pluszt, aki bírja a nyomást, a stresszt. Nem volt rossz a szezonunk, jól játszottunk, eredményesek és stabilak voltunk, hiszen 16 meccsen 11 gólt kaptunk, miközben 16-ot szereztünk. A játék minden szegmensében javultunk. Rengeteg energiát fektettünk a fizikai és a mentális felkészülésbe, így optimista vagyok. Tudom, mit vállaltam, és a felelősség az enyém – mondta végül Goran Kopunovics.