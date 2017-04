Csak Gyurta Dániel előzte meg: Rozanovic Ádám szerezte Csongrád megye egyetlen érmét az úszó-ob-n

Tavaly 37 század hiányzott az olimpiai indulásához, és akadt még versenye, ahol egy-egy tized vagy század kellett volna még egy komoly eredményhez vagy kvalifikációhoz. A Hód Úszó SE pécsi származású versenyzője, Rozanovic Ádám tehát peches időszak után várta nagy reményekkel a magyar úszók országos bajnokságát, ami éremszerzési lehetőséggel kecsegtetett, hiszen tavaly 50 méter gyorson negyedik lett, de most hatodik helyen végzett. Aztán jött az, amire senki sem számított: az utolsó napon 50 méter mellen ezüstérmet szerzett. Az egyetlen, aki meg tudta előzni, egy olimpiai bajnok volt, nevezetesen Gyurta Dániel – Óriási élmény volt mellette állni a dobogón, és egy ilyen balszerencsés időszak után pont az ilyen események tudnak erőt adni – kezdte a beszélgetést Rozanovic Ádám.– Szükségem is lesz rá, hiszen az elmúlt években gyorsúszásra koncentráltam, most viszont felcsillant a remény, hogy gyerekkorom kedvenc úszásnemében, mellen kvalifikálhatom magam a világbajnokságra. Június közepéig érhetem el az A szintet, ezért küzdök majd. 50 méter gyorson erre már nincs lehetőség, ami bosszantó, hiszen most 17 századra voltam a szükséges időtől.Az 50 méter mell döntőjében egyébként hármas holtversenyben lett második Rozanevic, ami miatt edzője, Máté Hunor egyik szeme nevetett, a másik sírt, ugyanis a túlzsúfolt dobogó miatt egy másik tanítványa, a negyedik helyezett Szabó Tamás nem kaphatott érmet. De vajon hogyan lett ekkora holtverseny?– Mivel én már túl voltam a fő számomon, teher nélkül, nyugodtan álltam rajthoz, míg a többieken nagyon látszott a feszültség. Higgadtan tudtam kezelni a helyzetet, és persze jól sikerült a benyúlásom. Remélem, legközelebb A szintet ér majd, és ott lehetek a vizes vébén – zárta a beszélgetést a 23 esztendős Rozanovic.Farkas Tamás,8. hely. Bonecz Boglárka,6. hely. Fábián Fanni,8. hely.7. hely (Fábián Milán, Ulrich Botond, Szabó Bálint, Farkas Tamás).7. hely (Ulrich Botond, Sliz Bálint, Bonecz Boglárka, Fábián Fanni).Vilberdsson Viktor,8. hely,6. hely,7. hely.Süli Ákos, Pertich Zsombor, Sayed Zsaud, Szőke Zita, Gyukics Jována.Rozanovic Ádám,2. hely,6. hely,7. hely. Szabó Tamás,4. hely. Dara Eszter,5. hely,5. hely,6. hely. Kerecsen Gerle,7. hely. Winkler Máté,8. hely.8. hely (Rozanovic Ádám, Winkler Máté, Szentkereszty Cecília, Kerecsen Gerle).8. hely (Szentkereszty Cecília, Garamvölgyi Csenge, Kerecsen Gerle, Zaka Maja).8. hely (Rozanovic Ádám, Winkler Máté, Miksi Richárd, Kendi Csaba).8. hely (Csókay Lenke, Kerecsen Gerle, Károlyi Fanni, Szentkereszty Cecília).8. hely (Winkler Máté, Miksi Richárd, Kendi Csaba, Rozanovic Ádám).