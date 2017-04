Csak szurkolni tud Wirth

Marad az öt légiós



Az A csoportos sportszervezetekkel közösen értékelte az idei bajnoki esztendő lebonyolítását a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A férfiklubok vezetői nem igényeltek módosítást, egyöntetű véleményük szerint jó az alapszakasz, középszakasz, rájátszás tagolódás. Annak ellenére is ezt a lebonyolítási rendet javasolják a versenyirodának, hogy szezon közben lesznek ősztől a világbajnoki selejtező csoportmeccsei. Továbbra is marad tehát a középszakasz, valamint továbbra is öt légiós szerepelhet majd minden együttesben a tizennégy csapatos bajnokságban. Egyetlen változás várható: a válogatott programja miatt a karácsonyi

szünetben is lehetnek fordulók.

Sem a pályán, sem a kispadon, sem a lelátón nem volt ott a Naturtex-SZTE-Szedeák szerdai, Kecskemét elleni mérkőzésén Wirth Ádám.Azt megírtuk, hogy az NB I A csoportos együttes hátvédje betegség miatt hagyta ki a középszakaszban lejátszott bajnokit, ám ilyen esetben is mindig ott szokott lenni a csapat mellett.– Sajnos nem tudtam kimenni a meccsre, a lakásban is alig tudok mozogni – mondta elkeseredetten. – Nagyon rosszul vagyok, az egész felső légutam be van gyulladva. Muszáj volt elmennem mellkasröntgenre és vérvételre, mert nem normális, hogy semmit nem javultam négy nap alatt.Wirth már a múlt héten is hagyott ki edzést, de nagyon szeretett volna játszani a Sopron ellen, így szombaton elutazott a csapattal. Játszott is az idegenbeli siker során, de csak három percet, azóta pedig csak rosszabbodott az állapota.– A múlt héten kellett volna talán türelmesebbnek lennem: már Sopronból hazafelé éreztem, hogy baj van. Az viszont biztos, hogy valahogy kimegyek a Pécs elleni találkozóra, mert szenvedés volt itthon fekve átélni a szerdai bajnokit.A Szedeák ma 19 órától a Pécset fogadja a középszakasz középházának harmadik fordulójában az újszegedi sportcsarnokban. A keretből egyedül Wirth hiányzik majd, persze elég baj ez is, hiszen a saját nevelésű játékosnak fontos szerepe lenne a rotációban.– A szerdai vereség miatt ez a siker most nagyon kell nekünk – fogalmazott végszóként Wirth Ádám.