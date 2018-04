Csányi Sándor: a szegedi labdarúgás korszerű stadiont érdemel

- Minden évben találkozunk a megyei társadalmi elnökökkel, végigbeszéljük az amatőr labdarúgás szempontjából fontos kérdéseket. Most a sportorvosi helyzet mellett a bírók toborzása volt terítéken, ezen túlmenően a fegyelmi szabályzat módosítására is tettek javaslatot. Nagy örömünkre jött a plusz program, a Szegedi Ifjúsági Centrum alapkő-letétele . A szegedi labdarúgás megérdemel egy korszerű stadiont.- Eltűntek a grundok, nem csak a városokban, vidéken is, így minden beruházás szükséges volt. Amikor átadtunk egy pályát a közösségnek, akkor néhánya napon-héten belül teljes kapacitáson üzemelt, különböző korosztályok, a legkisebbektől egészen a veteránokig használják ezeket a pályákat. Budapesten vagyunk kicsit lemaradva, de ott is elindult egy külön program, körülbelül 100 pályát akarunk építeni a fővárosban. Öt gyermekem van, közülük kettő 19-20 éves, ismerem a tinédzsereket is: most is, és régen is a futball volt az, amivel fel lehet állítani őket a számítógép elöl. Kézilabdában érdekeltebb vagyok Szegeden, de a futballnak van egy olyan történelmi hagyománya Magyarországon, aminek köszönhetően a magyar fiatalok zöme ezt szereti, így biztosítani kell számukra a lehetőséget. Ezért örülök annak is, hogy a tornaórákon kötelező a labdarúgással foglalkozni, mert így még többen megszerethetik a sportágat. Azt tervezzük, elsősorban iskolák környékén folytatjuk a grundszerű pályaépítést.- Kicsit csalódott vagyok, televízióban követtem a németországi mérkőzést, 45 percig abban reménykedtem, hogy nem hogy szűk vereséget szenvedünk, hanem esetleg még nyerünk is. Jött egy olyan 10-12 perc, amikor összeomlott a csapat, de nem gondolkoztam úgy, hogy minimálbérre fogjam a csapatot, mint Veszprémben. A szándék megvolt, a csapat küzdött kint és itthon is, nagyon bízom Pastor úrban. Meggyőződésem, hogy ott leszünk a Final Fourban jövőre, vagy azt követően. Nem látok olyan jeleneket, ami arra utalna, hogy szétesett volna a csapat, vagy ne lenne bárkire veszélyes. Tervezem, hogy személyesen elmegyek a Magyar Kupa döntőre, a BL-búcsúval még inkább fontos lett mindkét csapat számára a kupa. A pillanatnyi formán nagyon sok múlhat. 50-50%-ot adok idén a bajnoki címre. Szerintem nagy dolog, hogy nem kérdőjeleződik meg, hogy ott legyünk az első két helyen.- Az elmúlt években a válogatott fejlődött, a visszavonuló játékosok hiányoznak a csapatból. A skótok elleni meccsen már láthatóan jobban játszott a nemzeti csapat, bízom benne, hogy júniusban egy még jobban játszó együttest láthatunk. A szövetségi kapitány feladata, hogy szeptemberre hozza csúcsra a formát, amikor elkezdődnek a küzdelmek a Nemzetek Ligájában.- Egy ilyen nagyvárosnak, térségnek kellene, hogy szerepe legyen az NB I-ben. Én örülnék, ha az élvonalban szerepelne a Szeged, a város, Békéscsabával együtt számomra hiányzik most a labdarúgás térképéről. Nagyon drukkolok, hogy erős csapat alakuljon ki, ez jelentős lökést adhatna a magyar labdarúgásnak. A lehetőség adott, jó edzőt kell választani. Ez persze nem egyik napról a másikra fog megtörténni.