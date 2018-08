Csapatban remekeltek: második lett Podbrezován a Szegedi TE

A podbrezovai versenyen már hagyomány, hogy az első napon a csapatok küzdenek. Ezúttal is így volt, és közben az is kiderült, hogy a szegediek egyre jobb formában vannak. A csapatok mellett ugyanis saját magukért is küzdöttek, hogy bejussanak az egyéni verseny 12-es mezőnyébe, ahol már pénzdíj is járt a szereplésért. Nos, Szél Tibor (képünkön 655), Jovan Csalics (650) és Brancsek János (650) is remekül dobott, de Loncsárevity Adrián (639) sem maradt el tőlük nagyon. Így ők négyen képviselték klubjukat a tizenkettek között. Közben csapatban a Szegedi TE a második helyet szerezte meg a Podbrezova A együttese mögött.



Egyéniben már nem jutottak tovább a Tisza-partiak, hiszen elképesztő eredményeket produkált az első négy – a vajdasági Zavarkó Vilmos például a három dobásából kétszer is 700 fa fölé jutott. A legjobb szegedi végül Brancsek lett, aki összetettben hetedik helyen zárt.



Eredmények, csapatverseny: 1. Pod- brezova A (szlovák) 3867, 2. Szegedi TE 3820 (Szél T. 655, J. Csalics 650, Brancsek J. 650, Loncsárevity A. 639, Karsai K. 631, Danóczy R. 595), 3. Répcelak 3665, 4. a selejtező legjobbjai 3543, 5. KK Makpetrol Szkoje (macedón) 3610, 6. Podbrezova B 3445, 7. Plitvice (horvát) 3275, 8. Borac Banja Luka (bosnyák) 3260 fával. Egyéni, 12-es mezőny: 1. Zavarkó Vilmos (Podbrezova A) 691, 2. Erik Kuna (Podbrezova A) 685, 3. Daniel Tepsa (Podbrezova A) 664, 4. Ivan Cech (a selejtező legjobbjai) 661, 5. Szél Tibor (Szegedi TE) 655, 6. Jovan Csalics (Szegedi TE) 650, 7. Brancsek János (Szegedi TE) 650, 8. Zapletán Zsombor (Répcelak) 649, 9. Radoslav Vlajkov (a selejtező legjobbjai) 644, 10. Loncsárevity Adrián (Szegedi TE) 639, 11. Sasho Trkovski (Makpetrol) 639, 12. Kakuk Levente (Répcelak) 636 fával.



12-es döntő: 1. Zavarkó V. 1436 (691 és 745), 2. E. Kuna 1357 (685, 672), 3. D. Tepsa 1343 (664, 679), 4. Zapletán Zs. 1320 (649, 671), 5. S. Trkovski 1313 (639, 674), 6. R. Vlajkov 1313 (644, 669), 7. Brancsek J. 1305 (650, 655), 8. Szél T. 1302 (655, 647), 9. Kakuk L. 1302 (636, 666), 10. Loncsárevity A. 1299 (639, 660), 11. I. Cech 1274 (661, 613), 12. J. Csalics 1252 (650, 602).



A négyes döntőben: 1. Zavarkó V. 705, 2. D. Tepsa 689, 3. E. Kuna 669, 4. Zapletán Zs. 629 fával.