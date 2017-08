Csapatépítő tornára utaznak: Szombathelyen szerepel a ContiTech Szeged Diapolo

– Hasznos volt az elmúlt hét – értékelte a szolnoki és szentesi edzőmeccseket Varga Péter, a ContiTech Szeged Diapolo vezetőedzője. – Játszottunk, normális körülmények között gyakorolhattunk. Persze még sok volt a hiba, de ne feledjük, egy teljesen új csapatot építünk, telis-tele fiatallal, akik több klubból érkeztek. Komoly változáson mentünk keresztül, így az új idény célja a bent maradás kiharcolása. Ezt, ha ilyen szorgalommal és alázattal tesszük, akkor sikerülhet elérnünk.



Hétfőn fizikai felkészítés, egy kis futball, majd orvosi vizsgálat szerepelt a programban. Kedden két foglalkozást vezényelt a tréner, majd ma délelőtt is edz a társaság, délután pedig Szombathelyre utazik.

– Jól jön ez a viadal – zárta a mondandóját Varga edző –, öt erős magyar csapattal játszhatunk, élesben gyakorolhatunk. Komoly kis terhelést is kapunk, hiszen három nap alatt öt meccset játszunk. Szerencsére mindenki rendben van, így sérülés és betegség nem akadályozta a felkészülésünket. Kell is az erő, mert az újszegedi sportuszoda felújításának csúszása miatt nagy valószínűséggel az őszi meccseinket mind idegenben vívjuk majd.



A szombathelyi torna programja, csütörtök, 9.30: ContiTech Szeged Diapolo– Debrecen, 16 óra: ContiTech Szeged Diapolo–Debrecen. Péntek, 10.50: ContiTech Szeged Diapolo–Kaposvár, 15.30: ContiTech Szeged Diapolo– Pécs. Szombat, 12.10: ContiTech Szeged Diapolo–Szombathely.